Litauen tillåter självkörande Tesla

Om Nederländerna kan tillåta Tesla-självkörning, så kan vi. Så tänker Litauen och godkänner Tesla FSD utan att göra en egen utvärdering.

Och klappar sedan sig själv på ryggen för att vara en av de första länderna i Europa med självkörande bilar.

– Den här tekniken kan redan nu bidra reellt till säkrare och bekvämare körning, särskilt på långa resor eller i monoton trafik", säger kommunikationsminister Juras Taminskas i ett pressmeddelande från regeringen.

Tillståndet gäller övervakad självkörning. Bilen kör sig själv från port till port, men en människa måste hela tiden sitta på förarplatsen beredd att ingripa. Det kallas automation på nivå 2.

Nederländerna tillät FSD i april.

Läget i Sverige är att Tesla i slutet av januari fick ett generellt tillstånd att testköra FSD. Det kommer Tesla att göra i Sunne och Nacka.

I USA experimenterar Tesla med fullt autonom självkörande taxi i utvalda områden på utvalda orter.