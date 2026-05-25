Alibaba tar ytterligare en tugga av Nvidias lunch

Tre gånger snabbare än sin föregångare är kinesiska ehandelsjätten Alibabas AI-processor Zhenwu M890. Den presenterades den 20 maj.

Ett server­rack kallat Panjiu AL rymmer 128 stycken M890:or. Det kommer att användas i Alibabas AI-moln­tjänst Bailian.

M890 marknadsförs som en processor för AI-agenter. Sådana behöver enligt Alibaba kunna samordna sig med varandra i realtid samtidigt som de håller stora kontexter i minnet.

Alibabas chips utvecklas på dotterbolaget T-Head. M890 kommer att efterföljas av en ytterligare tre gånger snabbare V900 under tredje kvartalet 2027, och av en processor kallad J900 under tredje kvartalet 2028.

Klyschan för AI-processorer brukar vara att de utmanar marknadsledande amerikanska Nvidia, men det har blivit anakronistiskt.

Nvidia brukade äga Kina­marknanden. Nu står Nvidia på noll och i början av maj deklarerade Nvidias vd jensen Huang att han gett upp.

– Vi har i princip överlämnat marknaden till Huawei.

Så det är snarare Huawei som Alibaba utmanar. Båda äter Nvidias lunch.

Nvidia har klämts platt i stand­offen mellan stormakterna Kina och USA. De turas om att förbjuda Nvidias export till Kina. USA av säkerhetsskäl och Kina för att främja egna halvledare.

Utan den pressen hade Zhenwu knappast existerat. Tidigare Zhenwu-processorer har sålts i 560 000 exemplar till 400 kunder inom 20 branscher, däribland biltillverkare och finansbolag.

Alibaba tillkännagav samtidigt en matchande stor språkmodell – Qwen 3.7-Max.