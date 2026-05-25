Klart: Ericsson lämnar Kista

Ericsson har beslutat att flytta verksamheten i Stockholm, inklusive huvudkontoret, från Kista till Hagastaden, ett område som delas av Stockholm och Solna. Flytten inleds i början av 2028.

–Flytten kommer att skapa moderna och attraktiva kontorsytor som är utformade för samarbete och för att konkurrera om framtidens talanger, skriver telekomjätten i ett pressmeddelande.

I Kista finns forskning och utveckling, affärsområden, stabsfunktioner och det som kallas Imagine Studio, där Ericsson visar teknik, möter kunder, partners och beslutsfattare, liksom arrangerar evenemang.

Ericsson meddelar även i dag att företaget har tecknat hyresavtal med Atrium Ljungberg och Castellum för fastigheter i Hagastaden. De nyligen påskrivna avtalen gäller för fem fastigheter i Hagastaden och omfattar cirka 71 000 kvadratmeter.

För tre av byggnaderna har Ericsson skrivit hyresavtal med Atrium Ljungberg: Wave (22 000 kvadratmeter); Corner of Ekeblad (23 000 kvadratmeter) och Trinity (13 000 kvadratmeter) Hyresavtalen med Castellum gäller Emerald House (9 500 kvadratmeter) och Jubileumshuset (3 500 kvadratmeter).

Ericsson har tidigare tecknat ett hyresavtal med Castellum för den 24 000 kvadratmeter stora fastigheten Infinity i Hagastaden. Byggnationen av den pågår och fastigheten beräknas vara färdig i slutet av 2027.