En virtuell kärnreaktor i beredskap

Det virtuella kraftverk som kontrolleras av det tyska elbolaget Ettkommafem (1KOMMA5°) har nu passerat en milstolpe på 1 gigawatt i tillfällig effekt. Planen är att ha 20 gigawatt år 2030.

Heartbeat AI är namnet på Ettkommafems virtuella kraftverk. Det består av antal elnätsanslutna komponenter som Heartbeat snabbt kan koppla in och ur – solceller, batterier, värmepumpar, luftkonditionering, laddboxar och elbilar.

En gigawatt är en fördubbling av Heartbeats kapacitet på ett år.

Heartbeat kan nu teoretiskt rycka in och tillfälligt kompensera när en kärnreaktor stängs av. Med reservation för att resurserna är utspridda på olika elnät – Ettkommafem finns i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Spanien, Nederländerna och Australien.

Heartbeat AI flexar i elnät – det balanserar produktion och konsumtion av el och minskar behovet av fossil reservkraft.

– Den löser den största utmaningen för förnybar energi: glappet mellan efterfrågan och volatil elproduktion, skriver Ettkommafem i ett pressmeddelande.

– På senare tid har förnybar energi pekats ut som orsaken till stigande elpriser. Faktum är att negativa elpriser visar hur mycket förnybara energikällor kan sänka elpriset. Samtidigt är kraftigt negativa priser ett tecken på att elsystemet saknar flexibilitet och lagringskapacitet, säger Jannik Schall, produktchef på Ettkommafems dotterbolag Heartbeat AI.

Koncernen Ettkommafem grundades i Hamburg år 2021. Året efter köpte den på sig svenska solcellsinstallatören Cellsolar. Ettkommafem har sammanlagt 1500 anställda på sina marknader.

Koncernen ska investera 100 miljoner euro mellan 2025 och 2027, varav 30 investerades redan i fjol.