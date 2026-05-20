Idag kan 48 000 Samsunganställda gå ut i strejk

Ett bråk om bonusar ser trots försök till medling av den sydkoreanska staten ut att leda till att 48 000 anställda hos Samsung Electronics startar en 18 dagar lång strejk idag. Den kan få effekter både på landets ekonomi och tillgången på minnen och andra halvledar­kretsar, rapporterar Reuters.

Den enorma efterfrågan på DRAM som AI-boomen har skapat har som bekant lett till snabbt stigande priser och därmed också ökande vinster hos tillverkarna, däribland SK Hynix, Micron och Samsung.

Medan SK Hynix tagit bort taket för bonusar har Samsung behållit det och eftersom bägge företagen är sydkoreanska har resultatet enligt Reuters blivit att många från Samsung gått över till SK Hynix.

Facket på Samsung har krävt att dagens bonustak på 50 procent av årslönen ska tas bort och att 15 procent av företagets vinst sätts av till bonusar men ledningen har inte velat gå med på kraven. Enligt medieuppgifter har anställda på SK Hynix fått upp till 600 procent av årslönen i bonus.

Trots medling av den syd­kore­an­ska staten har 48 000 anställda, runt 38 procent av de anställda i Sydkorea, anslutit sig till det strejkaktion som facket organiserat. Många av dem arbetar inom halvledardivisionen som förutom minnen också tillverkar avancerade logikkretsar för både internt bruk och för externa kunder.

Samsung står enligt Reuters för ungefär 25 procent av all export från Sydkorea och är världens största tillverkare av DRAM.