Idag kan 48 000 Samsunganställda gå ut i strejk

Ett bråk om bonusar ser trots försök till medling av den sydkoreanska staten ut att leda till att 48 000 anställda hos Samsung Electronics startar en 18 dagar lång strejk idag. Den kan få effekter både på landets ekonomi och tillgången på minnen och andra halvledar­kretsar, rapporterar Reuters.

Den enorma efterfrågan på DRAM som AI-boomen har skapat har som bekant lett till snabbt stigande priser och därmed också ökande vinster hos tillverkarna, däribland SK Hynix, Micron och Samsung.

Medan SK Hynix tagit bort taket för bonusar har Samsung behållit det och eftersom bägge företagen är sydkoreanska har resultatet enligt Reuters blivit att många från Samsung gått över till SK Hynix.

Facket på Samsung har krävt att dagens bonustak på 50 procent av årslönen ska tas bort och att 15 procent av företagets vinst sätts av till bonusar men ledningen har inte velat gå med på kraven. Enligt medieuppgifter har anställda på SK Hynix fått upp till 600 procent av årslönen i bonus.

Trots medling av den syd­kore­an­ska staten har 48 000 anställda, runt 38 procent av de anställda i Sydkorea, anslutit sig till det strejkaktion som facket organiserat. Många av dem arbetar inom halvledardivisionen som förutom minnen också tillverkar avancerade logikkretsar för både internt bruk och för externa kunder.

Samsung står enligt Reuters för ungefär 25 procent av all export från Sydkorea och är världens största tillverkare av DRAM.

Nu är Elfa integrerat i RS
20 maj 2026 10:47 - Per Henricsson
Nu är Elfa integrerat i RS

Tre år efter köpet är komponentdistributören Elfa fullt integrerad i RS Components. Det innebär bland annat att sortimentet i Sverige vuxit till 830 000 lagerförda produkter samtidigt som Elfas artikelnummer, orderhistorik och rabattavtal förts över till RS plattform.

En virtuell kärnreaktor i beredskap
20 maj 2026 09:18 - Jan Tångring

Det virtuella kraftverk som kontrolleras av det tyska elbolaget Ettkommafem (1KOMMA5°) har nu passerat en milstolpe på 1 gigawatt i tillfällig effekt. Planen är att ha 20 gigawatt år 2030.

Öppet kisel firar: Wafer Space levererar
19 maj 2026 14:15 - Jan Tångring
Öppet kisel firar: Wafer Space levererar

Wafer Space – ett projekt för billig asicproduktion – har levererar sina första chips. Tim Ansell, tidigare på Google, startade Wafer Space för att ersätta projektet Efabless när det gick omkull.

Arm under lupp i USA
19 maj 2026 12:54 - Per Henricsson

Amerikanska FTC har startat en utredning om brittiska Arms licensvillkor efter det att bolaget i våras presenterade den första egenutvecklade kretsen, en processor för datacenter. Enligt nyhetsbyrån Bloomberg under­söker myndigheten om Arm missbrukar sin starka ställning på marknaden för processor­arki­tekturer genom sina licens­villkor.

Nigel tar nästa steg: Ska automatisera hela testflödet
19 maj 2026 09:06 - Per Henricsson
Nigel tar nästa steg: Ska automatisera hela testflödet

För ett år sedan presenterade NI AI-assistenten Nigel som en hjälpfunktion i Labview. Nu breddas satsningen kraftigt. Nigel ska inte bara hjälpa testutvecklare att förstå och skriva kod utan blir ett AI-lager för NI:s hela testplattform.

Bounded säkrar leverantörsnätet
19 maj 2026 08:43 - Jan Tångring
Bounded säkrar leverantörsnätet

Uppstarten Bounded Systems larmar när någon i leverantörskedjan ökar din sä-kerhetsrisk. För enligt Cybersäkerhetslagen är det du som är ansvarig för att hålla leverantörskedjan säker.

Lanserar AI-tjänst med data som stannar i Sverige
18 maj 2026 15:48 - Jan Tångring
Lanserar AI-tjänst med data som stannar i Sverige

Sverige har fått chattbott – Grunden. Den kör en öppen LLM på Nvidia H200-servrar som står i Stockholm. Syftet är att erbjuda europeisk suveränitet – att bygga bort beroendet från de amerikanska AI-jättarna.

En halv seger för Infineon
18 maj 2026 11:41 - Per Henricsson
En halv seger för Infineon

Den rättsliga striden i USA mellan den tyska halvledarjätten Infineon och den kinesiska utmanaren Innoscience har nått ett avgörande. Den amerikanska handelsmyndigheten ITC har fastställt ett importförbud mot Innoscience – men segern har ingen praktisk betydelse.

AT&S ska tillverka Gapwaves vågledarantenn
18 maj 2026 10:00 - Per Henricsson
AT&S ska tillverka Gapwaves vågledarantenn

Den österrikiska mönsterkorts- och substrattillverkaren AT&S ska industrialisera tillverkningen av Göteborgsbolaget Gapwaves millimetervågsantenn för radarsystem i fordon.

Hundraårsfirande kablagespecialist tar steget till Sverige
18 maj 2026 09:10 - Per Henricsson
Hundraårsfirande kablagespecialist tar steget till Sverige

Det började med glas och porslin men sedan snart 90 år säljer norska Bredengen specialkablage och andra produkter för rf- och mikrovågsområdet, liksom optisk fiber. För ett år sedan tog företaget steget till Sverige och nu finns tre anställda i Kista som bearbetar kunder inom framför allt försvar, kommunikation, EMC-test och industri.

Milstolpe: Google hittade AI-skapad cyberattack
13 maj 2026 15:04 - Jan Tångring
Milstolpe: Google hittade AI-skapad cyberattack

För första gången har Googles cybersäkerhetsgrupp GTIG stött på vad som ser ut att vara en nolldagsattack skapad av AI. GTIG tror att AI är hjärnan på grund av det idiomatiska språkbruket och på grund av buggens natur. AI används allt mer offensivt, enligt GTIG.

Telenor knoppar av IoT-verksamheten
13 maj 2026 12:27 - Per Henricsson
Telenor knoppar av IoT-verksamheten

Investmentbolaget Verdane köper 50 procent av den norska mobiloperatören Telenors IoT-verksamhet. Connexion ska från och med nu drivas som ett separat bolag och har 31 miljoner uppkopplade enheter i över 200 länder.

AI ska korta karakterisering till dagar
13 maj 2026 09:05 - Veijo Ojanperä
AI ska korta karakterisering till dagar

Siemens EDA lanserar Solido Characterizer, ett nytt AI-baserat verktyg för karakterisering som skapar standardcellsbibliotek och IP. Bolaget hävdar att det är upp till sju gånger snabbare och att generering av SPICE-baserade Libertyfiler kan kortas från veckor till dagar.

Crosscontrol åter i svensk ägo
13 maj 2026 08:59 - Per Henricsson
Crosscontrol åter i svensk ägo

År 2012 köpte amerikanska Actuant svenska Crosscontrol. Nu tar Scanreco över det Alftabaserade bolaget, som gör displaydatorer för industriella fordon.

Utveckla för M0+ med hjälp av AI
12 maj 2026 16:40 - Jan Tångring

PIC32CM PL10 – en 32-bitare från Microchip  – har utvecklingsverktyg som tar hjälp av AI. Du kan använda den i responsiva pekgränssnitt och för analogmätningar.

Mer prishöjningar att vänta
12 maj 2026 16:26 - Per Henricsson

Både NXP och TI kommer att höja priserna en andra gång i år, rapporterar analyshuset Trendforce. Många andra halvledartillverkare passar på nu när efterfrågan tagit fart.

T&E: Försvagade CO2-krav hotar EU:s elbilsekosystem
12 maj 2026 14:01 - Jan Tångring
T&E: Försvagade CO2-krav hotar EU:s elbilsekosystem

34 cellfabriker färre i Europa år 2030 – Transport & Environment har försökt kvantifiera effekterna av att försöken från den europeiska bilindustrin att få respit med elektrifieringen.

Luftskepp ger mobiltäckning
12 maj 2026 09:33 - Per Henricsson
Luftskepp ger mobiltäckning

Tillsammans med det finska uppstartsföretaget Kelluu har Telia visat att det går snabbt att sätta upp ett mobilnät med hjälp av basstationer i vätgasfyllda luftskepp. Anslutningen till kärnnätet skapades med hjälp av en satellitlänk.

Mythos har hittat defekt i Curl
11 maj 2026 16:05 - Jan Tångring
Mythos har hittat defekt i Curl

Den stora stygga språkmodellen Mythos från amerikanska AI-jätten Anthropic har hittat en (1) sårbarhet i det svenska öppenkodsprojektet Curl. Daniel Stenberg, projektets förvaltare, hade tagit spjärn för många fler.

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)