Ingen strejk på Samsung

I sista minuten kom facket och ledningen överens om villkoren för bonusar, därmed är storstrejken som skulle ha startats idag uppskjuten medan medlemmarna röstar om förslaget, rapporterar Reuters.

Går förslaget som medlats fram av regeringen igenom, kan bonusarna landa på motsvarande 416 000 amerikanska dollar. Men bonusarna kommer huvudsakligen att delas ut som aktier och vara kopplade till utvecklingen de kommande åren, skriver Reuters.

I går såg det ut som att 48 000 anställda hos Samsung Electronics skulle gå ut i en 18 dagar lång strejk som hotade att få effekter både på landets ekonomi, tillgången på minnen och andra halvledarkretsar.

Den enorma efterfrågan på DRAM som AI-boomen har skapat har som bekant lett till snabbt stigande priser och därmed också ökande vinster hos tillverkarna, däribland SK Hynix, Micron och Samsung.

Medan SK Hynix tagit bort taket för bonusar har Samsung behållit det och eftersom bägge företagen är sydkoreanska har resultatet enligt Reuters blivit att många från Samsung gått över till SK Hynix.

Facket på Samsung har krävt att dagens bonustak på 50 procent av årslönen ska tas bort och att 15 procent av företagets vinst sätts av till bonusar men ledningen har inte velat gå med på kraven. Nu ser kompromissen ut att landa på 10,5 procent av vinsten för de anställda inom halvledardivisionen.

Sista ordet har de anställda som ska rösta om förslaget fram till 27 maj.