CATL:s batteribyte stöder lätta lastbilar

Kinesiska batterijätten CATL har anpassat sin batteribytesteknik Choco Swap till lätta lätta last­bilar. Till nästa årsskifte kommer tekniken – CATL kallar den för en ”standard” – att finnas i 140 batterimackar.

Den finns redan i 31. De första lastbilarna som stöder standarden har levererats. Vid årsskiftet ska det finnas 5000 stycken.

Logistikoperatören DST är partner vid lanseringen. Det betyder att det finns en färdig plan för utnyttandet av dessa batterimackar i det område där de byggs – Guangdong-Hong Kong-Macao.

Enligt CATL blir nätet Kinas största batterimackskluster i stadsområden. Tekniken kommer att lanseras över hela Kina.

Choco Swap byter batteri på två minuter.

De nya bytesstationerna fungerar även på personbilar, så länge som boggiavståndet ligger mellan 2,7 och 3,75 meter. Standarden använder CATL:s batteripaket 25 och 35 som används av både personbilar och lastbilar.

CATL har planer på 30 000 bytesstationer för personbilar och lätta lastbilar.

Batteribyte ses ofta som ett snabbare alternativ till snabb­laddning, som dessutom sliter mindre mindre på batterierna – snabbladdning halverar livs­längden på battericeller. Och kostar mindre, eftersom effekt kostar.

Men det finns ett lika viktigt systemperspektiv: batteribyten jämnar ut belastningen på elnätet, där varje snabbladdning istället är en elchock. Stationerna i sig kommer även att delta i flex, dubbelriktat mot elnätet.

Även Nio, Geely och BYD tillverkar system för batteribyte.

Fordonsinstrin utanför Kina tittar på och gör ingenting. Men det finns faktiskt en tysk standard.