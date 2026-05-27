Invigd: Notes nya fabrik i Torsby

I maj 2023 köpte Note loss den äldre fabriken på 7 000 kvadratmeter. I slutet av förra året var utbyggnaden klar, vilket ger en fördubbling till 15 000 kvadratmeter och nu är fabriken invigd.

Torsbyfabriken har under lång tid haft fokus på elektronik för krävande miljöer, det vill säga försvar, medicinteknik, industri och grön teknik. Under de senaste fem åren har antalet anställda nästan fördubblats och ledningen räknar med att nyanställa mellan 20 och 40 personer per år framöver i Torsby, enligt SVT.

Note köpte loss fastigheten och den tillhörande marken på 54 000 kvadratmeter i början av 2023 för cirka 41,5 miljoner kronor. Nu är den i drift och invigd.

Fabriken är byggd enligt företagets lean-baserade koncept med hög automation vilket gör det möjligt att ta större och mer avancerade uppdrag utan att tumma på kvalitet och effektivitet.