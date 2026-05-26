Batteritestare från Göteborg

5200-serien är en ny generation testare för battericeller från Göteborgsföretaget Wireflow. Produktfamiljen består av WF 5218 för övervakning och balansering samt gateway-enheterna WF 5220 för USB och WF 5221 för EtherCAT.

5200-serien är tänkt för alla som designar batterilösningar men också för testlabb och den som arbetar med moduler och packar. Det handlar om allt från forskning till validering, laboratorietester och karaktärisering men också för prototyputveckling och som del i industriella testsystem. Vidare kan testmodulerna integreras i energilagringssystem samt användas vid service och diagnostik av elfordon.

Systemet lämpar sig även vid återanvändning av batteripaket, second-life, där modulerna först ska utvärderas och det sedan behövs övervakning och balansering.

Systemet är modulärt och har 1 600 VDC dubbelisolering. Utvalda kunder har redan börjat använda systemet som säljs som en katalogvara.