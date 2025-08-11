JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Jan Tångring: Lyten har iinte gett oss anledning att fira

JAN TÅNGRING:
Lyten har inte gett oss anledning att fira

Jag har fått frågan om Lytens köp av av Northvolt ger oss anledning att korka upp champagnen. Men jag kan inte bedöma det. Prova med att fråga Lytens vd, konkursförvaltaren, Ebba Busch, eller någon annan med insyn i hur volymproduktionen framskrider.

Northvolt kan tillverka litiumjonbatterier. Det är inte det som är problemet. Northvolt har levererat från Skellefteå till Scania. Northvolt levererade redan från labbet i Västerås.

Den avgörande frågan är om Northvolt kan göra det med ekonomi. Scania kan inte köpa dyrare batterier bara för att de är svenska.  

Jag vet inte om de kan det. Jag gissar att de inte kan det ännu. Visserligen sade Lytens vd i fredags att Northvolt har en ”certifierad 1,8 GWh”-lina och snart kommer att ha fyra till. Men vad betyder det? Jag är rädd för att det kanske inte betyder ”9 GWh/år till bra pris”.

Det är vad vi hoppas att det betyder. Men jag vet inte. Kanske är 1,8 GWh bara  ett slutmål? Som Northvolt fortfarande inte lyckats klura ut hur det ska nås?  Det är inte bara att vrida på en ratt och öka hastigheten på löpande bandet. Fysik sätter krokben. 

Jag vet alltså fortfarande inte om Norhtvolt lyckats med den svåra konsten att tillverka litiumjonbatterier industriellt. Det är den avgörande frågan.

Presskonferensen i fredags gav ibland sken av detta. Att Northvolt konkursade i exakt samma ögonblick som det till slut lyckades få industriell tillverkning. Men jag gissar att det fanns någon finstilt under den kommentaren – för varför skulle tillverkningen ha lagts i malpåse i somras om det fanns en fungerande lina? 

Det finns tyvärr fler olycksbådande tecken. Lyten verkar ha fått Northvolt för ett mycket bra pris, eftersom konkursförvaltaren sade att ”väldigt många kommer att förlora väldigt mycket pengar”.

Det betyder att Northvolt inte innehåller så mycket värde.

Något annat som är olycksbådande är att fabriken inte köps av någon med erfarenhet av volymproduktion av battericeller. 

Var inga koreaner och japaner intresserade? Varför inte? Det torde betyda att de bedömer att det inte finns nåt av värde för dem i Skellefteå. 

Kineserna – bäst i världen på batteriproduktion – var de intresserade? CATL skulle kunna ha volymproduktion om två år i Skellefteå – om det inte faller på någon svart svan som det norrländska klimatet eller nåt.

Men fick CATL ens bjuda? Och om det fick – hade det  varit intresserat?  CATL:s vd har hävdat att Northvolt gjort fel teknikval i hela resan, från kemi till maskiner till process. Han har sagt att CATL hade kunnat hjälpa till om det fått vara med från början.

Han är konkurrent så vad han säger är inget facit. Men jag gissar tyvärr att han åtminstone är ärlig, att han säger vad han faktiskt tror. Därmed oroar jag mig för att Northvolts celler kanske inte ens borde ha kvalificerats – att de kommer att få hållbarhetsproblem om några år. Det är vad CATL:s vd implicerat.

Vd för Lyten kontrar med att han har volymerfarenhet från fordonsindustrin. Det tror jag inte är jämförbart. Jag tror fordonstillverkning är mekanik. Batteritillverkning är kemi och fysik.

Lyten ska ha en expert från Panasonics Tesla-cellfabrik i personalen. Räcker det? Jag tror inte det räcker. Jag tror inte  Tesla använde samma kemi, maskiner och process som Northvolt använder i Skellefteå.

Så var står Northvolt idag med Lytens köp? 

Teknisk är vi exakt där vi var innan köpet. Gissningsvis –men jag vet som sagt inte – har Northvolt fortfarande ingen ekonomiskt försvarbar lina på plats idag. Och därmed kommer teknikerna kommer att behöva fortsätta att brottas med maskinerna för att förmå dem att prestera. Det kan komma att ta tid. Lyten har inte avslöjat något hemligt vapen som kommer att kunna korta ner den processen.

Ekonomiskt är Northvolt förstås i ett mycket bättre läge – en kvarnsten runt halsen på 80 miljarder kronor har försvunnit. Och Lyten säger sig komma att kunna ordna mer finansiering. Det tror jag på.

Rohde köper tysk kraftspecialist
11 aug 2025 10:56 - Per Henricsson
Rohde köper tysk kraftspecialist

Under sommaren förvärvade Rohde & Schwarz det tyska företaget Zes Zimmer som utvecklar noggranna mätinstrument för krafttillämpningar. Köpet kompletterar de egna produkterna inom kraftområdet.

NyheterLäs mer...
Boka in höstens FPGA-dag
11 aug 2025 09:24 - Per Henricsson
Boka in höstens FPGA-dag

Den nionde september är det återigen dags för FPGA World i Stockholm. Konferensen arrangeras hos konsultbolaget Afry i Solna och samlar den svenska FPGA-branschen.

NyheterLäs mer...
15 procents Kinaskatt för Nvidia och AMD
11 aug 2025 08:26 - Per Henricsson

De två halvledarjättarna Nvidia och AMD ska betala 15 procent av försäljningspriset på de AI-kretsar som exporteras till Kina, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Försäljningen stoppades i april men överenskommelsen med Trumpadministrationen ska göra det möjligt att återuppta försäljningen.

NyheterLäs mer...
Lyten: Skellefteå längre fram än vad som är känt
08 aug 2025 12:36 - Jan Tångring

Ytterligare fyra produktionslinor i Skellefteå kommer snart att vara kvalificierade för kund, utöver den som redan är det. Det avslöjade amerikanska Lyten idag under en presskonferens om sitt förestående köp av Northvolttillgångar i Sverige och Tyskland.

NyheterLäs mer...
08 aug 2025 10:13 - Jan Tångring
Jan Tångring: Hoppas Lyten har en partner

JAN TÅNGRING:
Hoppas Lyten har en partner

Northvolts fabrik i Skellefteå ser ut att komma att övertas av ett företag utan erfarenhet av volymproduktion av litiumjonbatterier. Så rent tekniskt händer ingenting som innebär att produktionen kommer att kunna rampas upp i Skellefteå i högre tempo än idag.

KRÖNIKALäs mer...
Kinesisk robotaxi i Europa nästa år
08 aug 2025 09:51 - Jan Tångring
Kinesisk robotaxi i Europa nästa år

Kinesiska Baidus robotaxi RT6 kommer att rulla i både Tyskland och Storbritannien nästa år. Du kommer att kunna beställa den via Lyft.

NyheterLäs mer...
Hanza köper försvarsfabriker
08 aug 2025 09:25 - Per Henricsson

I mitten av juli blev det klart att kontraktstillverkaren Hanza ska köpa kontraktstillverkningsdelen inom Milectria, en finsk-estnisk företagsgrupp med fokus på försvarssektorn.

NyheterLäs mer...
Trump: Intels vd måste avgå
07 aug 2025 14:36 - Per Henricsson

Sedan det blivit känt att Lip-Bu Tan – innan han blev vd för Intel – investerat i kinesiska halvledarbolag, kräver Donald Trump att han omedelbart avgår.

NyheterLäs mer...
"Nvidias chips har inga bakdörrar"
07 aug 2025 12:49 - Jan Tångring
”Nvidias chips har inga bakdörrar”

Det finns inga hemliga bakdörrar eller avstängningsknappar  till Nvidias chips. Det hävdar Nvidias säkerhetschef David Reber i ett inlägg på en Nvidia-blogg. Han argumenterar att det vore en dålig idé.

NyheterLäs mer...
Trumps utspel: 100 procents tull på halvledare
07 aug 2025 10:14 - Per Henricsson
Trumps utspel: 100 procents tull på halvledare

I samband med att Donald Trump träffade Apples vd Tim Cook i Ovala rummet under gårdagen meddelade presidenten att halvledarkretsar som importeras till USA kommer att få en tullsats på 100 procent. Företag med tillverkning i USA – eller som planerar för tillverkning i landet – kommer att undantas, rapporterar AP och andra amerikanska medier.

NyheterLäs mer...
Häng med till Österrike!
07 aug 2025 09:01 - Per Henricsson
Häng med till Österrike!

Den 7 till 10 oktober arrangeras Ebscon i hjärtat av det som kallas Silicon Alps – det svenska ekosystemet inom elektronik arrangerar en resa dit. Konferensen i Graz samlar företag, forskningsinstitut och klusterorganisationer och har som mål att driva Europas gröna omställning inom elektronik.

NyheterLäs mer...
Risc V-bolag till salu – "kritisk tillgång för EU"
06 aug 2025 11:20 - Jan Tångring

Codasip – en tidig kommersiell europeisk Risc V-IP-utvecklare – är till salu. Den eventuella affären ska vara gjord innan oktober.

NyheterLäs mer...
Globalfoundries köper Mips
06 aug 2025 10:29 - Per Henricsson

I början av juli blev det klart att foundryt Globalfoundries köper IP-leverantören Mips. Det som lockar är Mips portfölj av processorkärnor baserade på Risc-V plus tillhörande verktyg för realtidsuppgifter.

NyheterLäs mer...
Rebeca Obregon: Fyra saker som talar för Farnell
06 aug 2025 07:35 - Per Henricsson
Rebeca Obregon: Fyra saker som talar för Farnell

Regionala lager, säljare som är ute hos kunderna, ett forum med 800 000 användare och kundutbytet med moderbolaget Avnet – allt detta talar för komponentdistributören Farnell, enligt Rebeca Obregon som varit vd ett år.

IntervjuerLäs mer...
AI på kant med Advantech
06 aug 2025 07:06 - Jan Tångring
AI på kant med Advantech

AI:n som körs i inbyggnadsdatorn AIR-120 är baserad på AI-acceleratorn Hailo-8. Tillämpningar kan vara exempelvis övervakning och arbetsplatssäkerhet.

ProduktLäs mer...
Rykte: Ericsson investerar i Intel-avknoppningen
05 aug 2025 08:51 - Per Henricsson

I början av sommaren dök det upp rykten om att Intel ville knoppa av verksamheten kring serverprocessorer till nätverks- och kantprodukter, en enhet kallad NEX. Företaget bekräftade i slutet av juli ryktet och letar nu investerare där Ericsson nämns som en tänkbar kandidat i och med att företaget använder produkterna i sitt radiomoln.

NyheterLäs mer...
Lågpris-MCU för motorstyrning
05 aug 2025 08:17 - Jan Tångring
Lågpris-MCU för motorstyrning

Batteridrivna fläktar, elverktyg och hushållsapparater är några  tillämpningar för RA2T1 – en ny lågprismodell i Renesas motorstyrkretsfamilj RA. Uppgifter där utrymme, kostnad och batteritid räknas mer än rå prestanda.

ProduktLäs mer...
Drivrutiner för Zephyr i rosa fluga
05 aug 2025 08:44 - Jan Tångring
Drivrutiner för Zephyr i rosa fluga

Distributören Digikey har lagt upp instruktionsfilmer och en workshop för realtidsoperativsystemet Zephyr. Materialet är gratis.

ProduktLäs mer...
Kinesisk 128-kärnig X86:a
05 aug 2025 08:40 - Jan Tångring
Kinesisk 128-kärnig X86:a

Den i väst tämligen okända kinesiska x86-processorn Hygon C86 5G lanseras med upp till 128 fyrtrådade kärnor. Den kommer att sitta i både servrar och persondatorer. Fröet till C86 såddes när AMD år 2016 hittade ett kryphål i USA:s exportförbud och exporterade en klon av sin processorarkitektur Zen 1 till Kina.

ProduktLäs mer...
