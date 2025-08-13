Ynvisible uppdaterar demopaketet

Kanadensiska Ynvisible, med tryckpress i Linköping, har släppt en ny version av sitt demopaket med tryckta teckenfönster.

Bättre kvalitet i teckenfönstret, bättre drivkort och inbyggda animationer. Så presenterar Ynvisible utvecklingspaket nummer 5.2.

Förutom drivenheten finns ett antal teckenfönster i företagets reflektiva och elektrokromatiska teknik. Vitt reflekteras med 40 procent, det är inte beroende av betraktningsvinkel och reaktionstiden är 0,1 till 1 sekund. Teckenfönstret är 0,3 mm tjockt, drivs med 1,5 V och klarar en miljon omslag.

Det specificerade temperaturområdet är -20 till +60 grader celsius.

Demopaketet innehåller:

•Tre stycken teckenfönster med en siffra vardera bestående av åtta segment.

•Ett teckenfönster med två siffror som även de består av åtta segment vardera.

•Fem stycken teckenfönster med ett segment/ikon vardera

•Fyra stycken teckenfönster med mätare som har sju respektive tre segment.

Utvecklingspaketet kostar 85 euro och kan beställas från Ynvisible liksom ett antal distributörer.