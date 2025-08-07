Trumps utspel: 100 procents tull på halvledare

I samband med att Donald Trump träffade Apples vd Tim Cook i Ovala rummet under gårdagen meddelade presidenten att halvledarkretsar som importeras till USA kommer att få en tullsats på 100 procent. Företag med tillverkning i USA – eller som planerar för tillverkning i landet – kommer att undantas, rapporterar AP och andra amerikanska medier.

Det mesta är som vanligt oklart när det kommer till Trumps tullar. Inget sägs om när de ska införas, hur stor del av tillverkningen som behöver finnas i USA för att importerade produkter ska undantas eller hur långt fram i tiden ett fabriksbygge får vara för att ge tullfrihet.

Många västerländska halvledarbolag har viss tillverkning i USA även om de flesta fabriker finns i andra delar av världen. Biden försökte locka tillbaka tillverkningen med subventioner. Både demokrater och republikaner stod bakom Chips and Science Act – på 50 miljarder dollar – som skrevs under 2022.

Trump har valt en annan väg genom att införa tullar och har också fått bland annat TSMC, Micron, Globalfoundries och Texas Instruments att planera för nya fabriker i USA.

Ett tullpåslag på 100 procent ser därför ut att i första hand drabba kinesiska halvledartillverkare som är stora på kretsar tillverkade i äldre processnoder liksom produkter som innehåller dessa.