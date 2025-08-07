Trump: Intels vd måste avgå

Sedan det blivit känt att Lip-Bu Tan – innan han blev vd för Intel – investerat i kinesiska halvledarbolag, kräver Donald Trump att han omedelbart avgår.

Det var Reuters som i april avslöjade att Lip-Bu Tan själv, och via fonder han arbetade för, investerat åtminstone två hundra miljoner dollar i hundratals kinesiska bolag, en del av dem länkade till militären.

Investeringarna skedde mellan 2012 och december 2024, innan han blev vd på Intel men under den period han satt i bolaget styrelse.

Den republikanske senatorn Tom Cotton har enligt medieuppgifter skickat ett brev till Intels styrelseordförande med frågor om Lip-Bu Tans kopplingar till kinesiska företag och ett nyligen uppmärksammat brottmål som involverade EDA-bolaget Cadence.

Det senare handlade om att företaget under hans tid erkänt att det sålt verktyg och support till kunder som har kopplingar till den kinesiska militären. Cadence har gått med på att betala 140 miljoner dollar i böter.

I ett inlägg på Truth Social skriver presidenten att det inte finns någon annan lösning på problemet än att Lip-Bu Tan avgår.

Intel har ännu inte kommentera kravet.