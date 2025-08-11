USA vill mota bort kinesisk undervattensfiber

Mer västvänlig fiber som korsar haven, och mindre kinesisk – det hoppas USA:s kommunikationsmyndighet FCC efter att ha antagit nya regler för etablering av kablar med ändpunkter på amerikanskt territorium.

Om du är en USA-vänlig nation kommer din ansökan om att få ansluta en kommunikationskabel till USA få gräddfil i behandlingen. Är du en ”foreign adversary” – läs Kina – så bör du tvärtom räkna med att få avslag.

Det är innebörden av ett beslut som klubbades på USA:s kommunikationsmyndighet FCC i förra veckan.

Oavsett vem du är får du inte använda utrustning från kinesiska Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua och Hytera i dina nät. Det gäller fiberoptiska transportsystem, nätverksväxlar, routrar och annan transmissionsutrustning. Dessutom ställs nya tekniska krav på fysisk säkerhet och cybersäkerhet på den utrustning du faktiskt placerar ut.

De nya reglerna går som bonus hand i hand med USA:s satsning ”America First Investment Policy Memorandum”, som generellt vill främja amerikanska investeringar. Nyordningen väntas gynna amerikanska kabelbyggare, reparationsfartyg och teknikleverantörer.

Reglerna antogs den 7 augusti.