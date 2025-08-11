15 procents Kinaskatt för Nvidia och AMD

De två halvledarjättarna Nvidia och AMD ska betala 15 procent av försäljningspriset på de AI-kretsar som exporteras till Kina, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Försäljningen stoppades i april men överenskommelsen med Trumpadministrationen ska göra det möjligt att återuppta försäljningen.

Kinesiska medier har kallat A20 både föråldrad och osäker, det senare syftar på att chipet påståtts ha bakdörrar, vilket Nvidia tillbakavisat kategoriskt.

Försäljningen av H20, som Nvidia som är en AI-krets med begränsad prestanda för den kinesiska marknaden, stoppades i april. För en månad sedan kom uppgifter om att kravet på en licens för att sälja till Kina skulle slopas.

För AMD handlar det bland annat om MI308.

Spekulationerna har gjort gällande att beslutet var en del i förhandlingsspelet med Kina för att få igång den kinesiska exporten av sällsynta jordartsmetaller.

Reuters rapporterade i går att AMD och Nvidia gått med på att betala 15 procent av omsättningen från de AI-kretsar som säljs i Kina till den amerikanska staten.

Företagen har inte kommenterat uppgiften.

För Nvidia svarade Kina för 13 procent av intäkterna i fjol, eller 17 miljarder dollar. För AMD var det 24 procent eller 6,2 miljarder dollar.