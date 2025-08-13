Norsk distributör till Sverige

Norska distributören Bredengen etablerar sig i Sverige. I portföljen finns transmissions- och kommunikationsteknik som RF, fiber, Ethernet, kontaktdon och installation. Företaget ser tillväxtmöjligheter i Sverige inom telekom, industri, försvar och rymd.

Det svenska kontoret hamnar på Lidingö under Lars Gunnar Gardetoft, som har ett förflutet på bland annat Future, Arrow och Richardson.

Ett lager ska upprättas i Sverige under detta kalenderår.

– Vi arbetar även med att lansera en svensk e-handelslösning för att göra det ännu enklare för våra kunder att få tillgång till våra produkter och lösningar, skriver företaget i ett pressmeddelande.

I portföljen finns bland annat Huber+Suhner, Prysmian, FIMO, CCI och JMA.

Bredengens rötter sträcker sig tillbaka till 1926. Huvudkontor och lager ligger på Furuset i Oslo.