Trump vill sälja ännu vassare AI-chips till Kina

USA:s president väntar nu på att Nvidia ska köpa exporträttigheter för en Kinaversion av sitt senaste AI-chip. Det chip presidenten just godkände för export är av förra generationen.

Nvidia och AMD har till slut fått tillstånd att exportera vissa AI-chips till Kina efter att ha gått med på att dela pengarna med USA, som får 15 procent av omsättningen – nedförhandlat från 20.

Är det en skatt, en avgift eller tull? Ingendera, enligt Trump. Det är ett avtal, punkt. En skatt vore olaglig.

Under flera år har Nvidia och AMD försökt designa sig runt USA:s AI-exportbegränsningar mot Kina. De skruvar på sina chips för att begränsa deras prestanda enligt regleringar som då och då ändras, tills USA gör tummen upp.

Den processor som Nvidia nu betalar USA för att få exportera heter H20 och är en bantad version av Hopper-processorn H200. Sedan dess har Nvidia lanserat B200, baserad på Blackwell.

Det vet Trump.

– H20 är föråldrat, sade han igår.

Nvidia har inte bekräftat det men har förstås en bantad version även av B200 i röret.

Igår signalerade Trump att i alla fall han tror att det är så, och att han är med på noterna och väntar på en ny ansökan från Jensen Huang, Nvidias vd.

– Jag tror att vi kommer att träffas igen om detta.

Amerikanska presidenter har stoppat export av avancerade chips till Kina under många år, bland annat med motiveringen att de är ett hot mot USA:s teknikförsprång och därmed rikets säkerhet.

Den nuvarande regeringen har deklarerat att den inte anser att försäljningen av H20 chip hotar rikets säkerhet.

Men efterfrågan på H20 från Kina är extremt hög och Donald Trump såg en chans att slå mynt av detta. Han pressade Nvidia och AMD att ge USA en del av kakan i utbyte mot exporttillstånd.

Förre presidentens rådgivare Saif Khan protesterar mot den här affärsmodellen.

– Även med nedskalade versioner av Nvidias flaggskeppschip skulle Kina kunna köpa tillräckligt många för att bygga världsledande AI-superdatorer i framkant. Det här kan direkt leda till att Kina hoppar förbi USA i AI-kapacitet.

Han har delvis rätt, konstaterar Elektroniktidningen. Det går att höja prestanda på en H20-superdator genom att installera fler processorer.

Samtidigt är H20 nedskalad inte bara i beräkningsprestanda, utan även i minnes- och databandbredd, så den kan aldrig i praktiken nå samma prestanda för uppgifter som kräver mycket minne eller bandbredd. Dit hör exempelvis träning av stora AI-språkmodeller, men inte i samma utsträckning att använda dem.