Häng med till Österrike!

Den 7 till 10 oktober arrangeras Ebscon i hjärtat av det som kallas Silicon Alps – det svenska ekosystemet inom elektronik arrangerar en resa dit. Konferensen i Graz samlar företag, forskningsinstitut och klusterorganisationer och har som mål att driva Europas gröna omställning inom elektronik.

Förutom möjligheter att nätverka med utställare och besökare arrangeras olika studiebesök. Bland annat har Infineon omfattande utveckling och tillverkning av krafthalvledare på orten.

I bästa fall kan ett deltagande på Ebscon leda till nya samarbeten, skriver Elektrolink i inbjudan. Elektrolink är ett samarbete mellan Smartare Elektroniksystem, Opentech i Lund, Linköping Science Park – IoT World, Bron Innovation och Svensk Elektronik.

Senast den 15 augusti behöver du anmäla dig. Mer information finns här.