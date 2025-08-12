Trump kovänder om Intels vd

Bara dagar efter det att Donald Trump krävt Lip-Bu Tans avgång hyllar han istället Intels vd, skriver nyhetsbyrån Reuters. Efter att ha träffats igår måndag säger Trump: Hans framgång och karriär är en fantastisk historia.

Det var även Reuters som i april avslöjade att Lip-Bu Tan själv, och via fonder han arbetade för, investerat åtminstone två hundra miljoner dollar i hundratals kinesiska bolag, en del av dem skulle även vara länkade till militären.

Investeringarna skedde mellan 2012 och december 2024, innan han blev vd på Intel men delvis under den period han satt i bolaget styrelse.

Dessutom har EDA-bolaget Cadence under hans tid som vd erkänt att det sålt verktyg och support till kunder som har kopplingar till den kinesiska militären. Cadence har gått med på att betala 140 miljoner dollar i böter.

Uppgifterna fick Trump att kräva hans avgång den 7 augusti. Senare samma dag publicerade Intel ett brev till alla anställda där Lip-Bu Tan förklarade att USA varit hans hem i över 40 år och att delar av uppgifterna i media var felaktiga. Hans skriver vidare att han har styrelsens förtroende och att Intel är i kontakt med Trumpadministrationen.

Uppenbarligen har det gett resultat. Efter ett möte igår hyllade Trump honom på Truth Social.

– Jag träffade Mr. Lip-Bu Tan från Intel tillsammans med handelsministern Howard Lutnick och finansministern Scott Bessent. Mötet var mycket intressant. Hans framgång och karriär är en fantastisk historia. Mr. Tan och mina regeringsmedlemmar kommer att tillbringa tid tillsammans och lämna förslag till mig under nästa vecka. Tack för er uppmärksamhet i denna fråga!

Lip-Bu Tan är född i Malaysia och uppvuxen i Singapore innan han flyttade till USA där han tog sin mastersexamen på MIT.