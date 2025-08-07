”Nvidias chips har inga bakdörrar”

Det finns inga hemliga bakdörrar eller avstängningsknappar till Nvidias chips. Det hävdar Nvidias säkerhetschef David Reber i ett inlägg på en Nvidia-blogg. Han argumenterar att det vore en dålig idé.

Några amerikanska politiker förespråkar just nu att chip borde ha bakdörrar som ger USA åtkomst till dem.

Kina följer debatten, har konfronterat Nvidia och krävt att få veta om den typen av bakdörrar redan existerar. Exempelvis i de Nvidia H20-chips som USA:s regering godkänt för viss export till Kina.

Det vore i princip inget nytt om där fanns bakdörrar. Mediaorganisationen Wikileaks publicerade år 2017 en del av den arsenal av intrångsverktyg som de amerikanska spionorganisationerna kan använda sig av för att göra dataintrång i allt från bilar till mobiltelefoner. Det misstänks även att de har bakdörrar i hårddiskar från de stora märkena.

USA har även försökt lansera en kryptoteknik där det var en öppen del av konceptet att USA skulle knäcka krypteringen via huvudnycklar.

Men enligt David Reber finns alltså inget sådant i Nvidias chips.

David

Reber Jr

– Nvidias GPU:er har inte – och bör inte ha – några killswitchar eller bakdörrar, skriver han i ett inlägg som publicerades den 5 augusti.

Enligt David Reber vorde sådana funktioner bakom användarens rygg en dålig idé. Han kallar dem för ”permanenta defekter” och ”en öppen inbjudan till katastrof”.

– Det vore en gåva till hackare och fientliga aktörer. Och det skulle underminera den globala digitala infrastrukturen och urholka förtroendet för amerikansk teknik, skriver han.

Han applåderar att det tvärtom idag finns lagar som kräver att företag åtgärdar sårbarheter. Och han hävdar att det är den principen som följs idag, när exempelvis sårbarheter som Rowhammer dyker upp

– Det finns inga ”goda” hemliga bakdörrar – bara farliga sårbarheter som måste tas bort.

AI-vågen skapar just nu en förmögenhet för Nvidia, som är dess centrum vad gäller hårdvara. De stora språkmodellerrna (LLM:er) på chattbottar som Chat GPT både tränas och körs huvudsakligen på Nvidia-GPU:er. Redan innan LLM-vågen har Nvidias chips dominerat som plattform för högprestandaberäkningar. De finns i superdatorer och i pc-grafikkort och i inbyggda system som datortomografer, DNA-sekvenserare, självkörande bilar och spelautomater.

Kina gör vad det kan för att utveckla egna processorer för att ersätta de Nvidia-processorer som inte får exporteras till Kina.