Första utvecklingskortet på Agilex 5 i den kommersiella versionen

AXE5000 Starter Kit är en utvecklingsplattform med den produktionsklara versionen av Agilex 5 från Altera. Arrow Electronics har tidigare haft ett kort baserat på en förserie av FPGA:an.

Agilex 5 är en mellanklass-FPGA med AI-acceleratorer avsedd för inbyggda system och edge-applikationer. Den har tidigare funnits som provexemplar men har Altera börjat leverera kretsar som fullt ut följer specifikationen.

Antalet logikelement går från 50 000 till 656 000 och kretsarna finns i kapslingar ned till 15×15 mm.

En intressant nyhet i Agilex 5 är integrationen av AI-funktioner via så kallade AI Tensor block i DSP-blocken. Det gör att FPGA:erna kan hantera både AI- och DSP-uppgifter med god effektivitet.

Agilex 5 använder dessutom andra generationens FPGA-arkitektur kallad Hyperflex som ger högre klockfrekvenser och bättre resursutnyttjande.

Utvecklingskortet AXE5000 kommer med ett HyperRAM-minne som kan användas för lagring av användardata. Kombinationen av Agilex 5 och minnet gör att kortet kan användas i en rad olika tillämpningar, bland annat kamera- och bildbehandling.

Kortet kommer med CRUVI HS-kontakt och Arduino MKR-standardpads, vilket gör det enkelt att ansluta olika adaptrar som exempelvis 2K-kameror, videoutgångar, minnesmoduler, AD- och DA-omvandlare liksom sensorer. Kortet kan dessutom modifieras och anpassas för kundspecifika lösningar.

FPGA:n konfigureras via ett 256 Mbit-flashminne som dessutom har ledigt utrymme för ytterligare datalagring. Kortet har även en RGB-LED och en 3-axlig accelerometer. Den tillhörande mjukvaran innehåller startlaborationer och exempel på konstruktioner.

AXE5000 drivs via USB eller med en separat 5 V-matning och kostar 149 dollar.