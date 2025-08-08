Kinesisk robotaxi i Europa nästa år

Kinesiska Baidus robotaxi RT6 kommer att rulla i både Tyskland och Storbritannien nästa år. Du kommer att kunna beställa den via Lyft.

Det berättar sajten Techcrunch med tidningen New York Times som källa. Användaren är apptaxibolaget Lyft, som ivrigt väntat på denna stund ända sedan det grundades – nu ska gig-arbetaren bytas mot en automat.

Både bilmodellen RT6 och självkörningsplattformen Apollo Go kommer från Baidu – ett av Kinas största teknikföretag. Baidu föddes som ett svar på sökmotorbolaget Google och följde Google i spåren när Google började utveckla robotaxi, idag i företaget Waymo.

Lyft började agera i Europa i år genom att köpa verksamheten i bolaget och appen Freenow – som skapades i samarbete mellan BMW och Mercedes-Benz. För nära två miljarder kronor fick Lyft rätt att verka i Europa och dessutom färdigskrivna samarbeten med ett antal lokala taxibolag.

Lyft hade tidigare ett eget självkörningsprojekt, men det är nedlagt.

Även konkurrenten Uber har lagt ner sitt självkörningsprojekt och istället skrivit kontrakt med inte mindre än 18 aktörer inom självkörning – en av dem Baidu.

Baidu började bedriva pilottest med robotaxi år 2020 i Kina.

Sedan augusti i fjol driver Baidu en kommersiell robotaxitjänst i Wuhan. Bilarna kör utan säkerhetspersonal ombord.

– Det har stor betydelse för kostnaden, har Baidus vd Robin Li konstaterat.