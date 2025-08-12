Musk vill driva UK:s elnät på batterier

Amerikanska Tesla ansöker om att få ansluta ett så kallat virtuellt kraftverk (VPP) byggt av hembatterier till Storbritanniens elnät.

Elon Musks bolag Tesla tillverkar bara inte bilar utan även solpaneler och batterilager och det är ett område inom vilket Tesla varit pionjär, både inom hembatterier och batterier i elnätet.

Tesla har sålt tiotusentals hembatterier i Storbritannien. Om ansökan godkänns kan Tesla sparka igång virtuella kraftnät i England, Skottland och Wales nästa år.

Teslas produkter driver sedan tidigare virtuella kraftnät i Australien och USA. I Kalifornien har Teslas VPP-teknik tidvis levererat 100 MW och betalat ägarna svindlande 20 kronor per kWh, genom att de fått rycka in när elnätet krisat under belastning.

VPP:er och batterilager innebär att Kaliforninen mer sällan behöver starta sina fossila reservkraftverk. De innebär också att mer sol och vind tas tillvara.

VPP:er ser ut att komma att få flera roller i framtidens elnät. Marknaden växer snabbt. USA är ett av de länder som hållit sig framme i utvecklingen. I slutet av juli samlade Kaliforniens största elbolag drygt 100 000 hushåll till ett prestandatest. De levererade 535 megawatt.

Inom fem år kan Kaliforniens VPP:er ha vuxit tilll 1 gigawatt.

34 amerikanska delstater utforskar VPP:er. Deras sammanlagda effekt skulle kunna vara hela 160 GW om fem år, om intresset finns.