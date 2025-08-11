Rohde köper tysk kraftspecialist

Under sommaren förvärvade Rohde & Schwarz det tyska företaget Zes Zimmer som utvecklar noggranna mätinstrument för krafttillämpningar. Köpet kompletterar de egna produkterna inom kraftområdet.

Zes Zimmer grundades 1980 och är privatägt. Företaget har cirka 60 anställda och utvecklar noggranna instrument för mätningar på en- och trefastillämpningar men också för elfordon.

De kan användas för att bland annat mäta på frekvensomriktare, switchade strömförsörjningar, belysningsprodukter, drivsystem för elmotorer, konsumentelektronik, elproduktion, transport och induktiva komponenter.

Sedan ett antal år har företaget ett nära samarbete med danska Danisense som utvecklar noggranna strömsensorer för bland annat fordonstillämpningar.

Ingen köpeskilling uppges.