Hanza köper försvarsfabriker

I mitten av juli blev det klart att kontraktstillverkaren Hanza ska köpa kontraktstillverkningsdelen inom Milectria, en finsk-estnisk företagsgrupp med fokus på försvarssektorn.

Milectria bedriver kontraktstillverkning av elektriska system för militära fordon, vapensystem och andra produkter för krävande miljöer. Omsättningen från de förvärvade enheterna uppgår till cirka 300 miljoner kronor.

Affären tillför 300 nya medarbetare fördelade på en fabrik i Finland, två i Estland och en enhet för så kallade motköpsaffärer i Abu Dhabi.

Affären förväntas vara avslutad under september. Hanza betalar 18 miljoner euro kontant vid tillträdet och dessutom kan det tillkomma en tilläggsköpeskilling på 18 miljoner euro om vissa mål nås fram till 2027.