Hanza köper försvarsfabriker

Hanza köper försvarsfabriker

I mitten av juli blev det klart att kontraktstillverkaren Hanza ska köpa kontraktstillverkningsdelen inom Milectria, en finsk-estnisk företagsgrupp med fokus på försvarssektorn.

Milectria bedriver kontraktstillverkning av elektriska system för militära fordon, vapensystem och andra produkter för krävande miljöer. Omsättningen från de förvärvade enheterna uppgår till cirka 300 miljoner kronor.

Affären tillför 300 nya medarbetare fördelade på en fabrik i Finland, två i Estland och en enhet för så kallade motköpsaffärer i Abu Dhabi.

Affären förväntas vara avslutad under september. Hanza betalar 18 miljoner euro kontant vid tillträdet och dessutom kan det tillkomma en tilläggsköpeskilling på 18 miljoner euro om vissa mål nås fram till 2027.

Kinesisk robotaxi i Europa nästa år
08 aug 2025 09:51 - Jan Tångring
Kinesisk robotaxi i Europa nästa år

Kinesiska Baidus robotaxi RT6 kommer att rulla i både Tyskland och Storbritannien nästa år. Du kommer att kunna beställa den via Lyft.

Hanza köper försvarsfabriker
08 aug 2025 09:25 - Per Henricsson

I mitten av juli blev det klart att kontraktstillverkaren Hanza ska köpa kontraktstillverkningsdelen inom Milectria, en finsk-estnisk företagsgrupp med fokus på försvarssektorn.

Trump: Intels vd måste avgå
07 aug 2025 14:36 - Per Henricsson

Sedan det blivit känt att Lip-Bu Tan – innan han blev vd för Intel – investerat i kinesiska halvledarbolag, kräver Donald Trump att han omedelbart avgår.

”Nvidias chips har inga bakdörrar”
07 aug 2025 12:49 - Jan Tångring
”Nvidias chips har inga bakdörrar”

Det finns inga hemliga bakdörrar eller avstängningsknappar  till Nvidias chips. Det hävdar Nvidias säkerhetschef David Reber i ett inlägg på en Nvidia-blogg. Han argumenterar att det vore en dålig idé.

Trumps utspel: 100 procents tull på halvledare
07 aug 2025 10:14 - Per Henricsson
Trumps utspel: 100 procents tull på halvledare

I samband med att Donald Trump träffade Apples vd Tim Cook i Ovala rummet under gårdagen meddelade presidenten att halvledarkretsar som importeras till USA kommer att få en tullsats på 100 procent. Företag med tillverkning i USA – eller som planerar för tillverkning i landet – kommer att undantas, rapporterar AP och andra amerikanska medier.

Häng med till Österrike!
07 aug 2025 09:01 - Per Henricsson
Häng med till Österrike!

Den 7 till 10 oktober arrangeras Ebscon i hjärtat av det som kallas Silicon Alps – det svenska ekosystemet inom elektronik arrangerar en resa dit. Konferensen i Graz samlar företag, forskningsinstitut och klusterorganisationer och har som mål att driva Europas gröna omställning inom elektronik.

Risc V-bolag till salu – ”kritisk tillgång för EU”
06 aug 2025 11:20 - Jan Tångring

Codasip – en tidig kommersiell europeisk Risc V-IP-utvecklare – är till salu. Den eventuella affären ska vara gjord innan oktober.

Globalfoundries köper Mips
06 aug 2025 10:29 - Per Henricsson

I början av juli blev det klart att foundryt Globalfoundries köper IP-leverantören Mips. Det som lockar är Mips portfölj av processorkärnor baserade på Risc-V plus tillhörande verktyg för realtidsuppgifter.

Rebeca Obregon: Fyra saker som talar för Farnell
06 aug 2025 07:35 - Per Henricsson
Rebeca Obregon: Fyra saker som talar för Farnell

Regionala lager, säljare som är ute hos kunderna, ett forum med 800 000 användare och kundutbytet med moderbolaget Avnet – allt detta talar för komponentdistributören Farnell, enligt Rebeca Obregon som varit vd ett år.

AI på kant med Advantech
06 aug 2025 07:06 - Jan Tångring
AI på kant med Advantech

AI:n som körs i inbyggnadsdatorn AIR-120 är baserad på AI-acceleratorn Hailo-8. Tillämpningar kan vara exempelvis övervakning och arbetsplatssäkerhet.

Rykte: Ericsson investerar i Intel-avknoppningen
05 aug 2025 08:51 - Per Henricsson

I början av sommaren dök det upp rykten om att Intel ville knoppa av verksamheten kring serverprocessorer till nätverks- och kantprodukter, en enhet kallad NEX. Företaget bekräftade i slutet av juli ryktet och letar nu investerare där Ericsson nämns som en tänkbar kandidat i och med att företaget använder produkterna i sitt radiomoln.

Lågpris-MCU för motorstyrning
05 aug 2025 08:17 - Jan Tångring
Lågpris-MCU för motorstyrning

Batteridrivna fläktar, elverktyg och hushållsapparater är några  tillämpningar för RA2T1 – en ny lågprismodell i Renesas motorstyrkretsfamilj RA. Uppgifter där utrymme, kostnad och batteritid räknas mer än rå prestanda.

Drivrutiner för Zephyr i rosa fluga
05 aug 2025 08:44 - Jan Tångring
Drivrutiner för Zephyr i rosa fluga

Distributören Digikey har lagt upp instruktionsfilmer och en workshop för realtidsoperativsystemet Zephyr. Materialet är gratis.

Kinesisk 128-kärnig X86:a
05 aug 2025 08:40 - Jan Tångring
Kinesisk 128-kärnig X86:a

Den i väst tämligen okända kinesiska x86-processorn Hygon C86 5G lanseras med upp till 128 fyrtrådade kärnor. Den kommer att sitta i både servrar och persondatorer. Fröet till C86 såddes när AMD år 2016 hittade ett kryphål i USA:s exportförbud och exporterade en klon av sin processorarkitektur Zen 1 till Kina.

EU-förslag: Hyrbilar och andra flottor elektriska redan 2030
05 aug 2025 08:17 - Jan Tångring
EU-förslag: Hyrbilar och andra flottor elektriska redan 2030

EU-kommissionen vill att nya hyrbilar och företagsbilar redan år 2030 ska vara rena elbilar – fem år innan det allmänna förbudet mot fossilbilar. Detta enligt den tyska tidningen Bild am Sonntag. Kommissionen ska presentera sitt förslag i slutet av sommaren.

Kina bygger datacenter för förbjudna chips
05 aug 2025 08:19 - Jan Tångring
Kina bygger datacenter för förbjudna chips

Kinesiska myndigheter har godkänt byggandet av 39 stycken datacenter som enligt handlingarna kommer att utrustas med sammanlagt 115 000 Nvidia H100 – en amerikansk processor som inte får exporteras till Kina.

Innoscience förlorade första ronden mot Infineon
04 aug 2025 08:12 - Per Henricsson
Innoscience förlorade första ronden mot Infineon

I mars 2024 stämde Infineon kinesiska Innoscience för intrång på två patent kring teknik för galliumnitridkomponenter. Det tyska företaget gick segrande ur första ronden där rätten i München dömde till det tyska företagets fördel.

Cadence får böta 140 miljoner dollar för Kinaaffärer
01 aug 2025 14:50 - Per Henricsson

EDA-jätten Cadence sålde under åren 2015 till 2021 EDA-verktyg till företag kopplade till ett kinesiskt militärkontrollerat universitet. Företaget har erkänt sig skyldigt och ska betala 140 miljoner dollar i böter, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Ericsson levererar till Softbank
01 aug 2025 14:50 - Per Henricsson
Ericsson levererar till Softbank

Telekomjätten Ericsson och japanska Softbank utökar samarbetet med ett nytt avtal om leveranser av radioaccessprodukter för 4G och 5G.

EU skrotar omtvistat patentförslag
01 aug 2025 14:50 - Per Henricsson
EU skrotar omtvistat patentförslag

I början av 2024 röstade EU-parlamentet – med överväldigande majoritet – igenom det omdiskuterade förslaget på ny lagstiftning kring standardessentiella patent. Ett år senare lade kommissionen mycket överraskande förslaget på is med motivering att inte går att uppnå enighet om det. Nu skrotas det definitivt, skriver nyhetssajten Euro News.

