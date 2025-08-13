Kina avråder från Trumps AI-chips

I Kina får företag nu rådet att vara försiktiga med att använda H20 – det specialbyggda chip som president Trump har gått med på att låta Nvidia exportera till Kina

Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Rådet riktar sig särskilt till företag som arbetar med rikets angelägenheter, men innebär inget direkt förbud.

Följetongen med USA:s förbud mot export av AI-chips till Kina fortsätter. Chiptillverkarna Nvidia och AMD har just fått köpa rätten att återuppta exporten av vissa AI-chips till Kina. Men nu uppmanar Kina känsliga företag att undvika dem.

Det finns amerikanska politiker som vill att chip ska byggas med bakdörrar som låter dem kontrolleras och till exempel stängas av. Kina har redan konfronterat Nvidia med frågan om huruvida Nvidia-chipen innehåller sådana bakdörrar.

Det betraktas bland cybersäkerhetsexperterter allmänt som en dålig idé att bygga in sårbarheter i din processor, om inte annat för att de lätt kan drabba dig själv.

Men de här chipen är ju specialbyggda för Kina? Det är lätt att föreställa sig en nitisk medarbetare på en amerikansk spionorganisation som övertalar Nvidia att lämna en bakdörr i chipet. Det är tekniskt möjligt att göra det utan att lämna spår.

Elektroniktidningen känner inte till några bevisat medvetet designat spionchip, men USA har gjort saker i samma härad – exempelvis brutit postförsändelser och modifierat elektronik adresserad till fiender.

Elektroniktidningen vet inte om det är så Kina tänker, men nu uppmanar alltså Peking sina inhemska företag att undvika de H20-processorer som Trump just tillät för export. Varningar ska ha skickats ut under de senaste veckorna.

Råden var enligt Reuters särskilt tydliga om att H20 inte bör användas för statlig verksamhet eller arbete kopplat till nationell säkerhet, vare sig av statliga företag eller privata aktörer.

Reuters har talat med branschanalytiker som tror att kinesiska företag trots varningarna fortfarande kommer att ha en mycket stor efterfrågan på Nvidias chip och av AMD:s chip.

Reuters noterar att aktien för den kinesiska AI-chip­tillverkaren Cambricon steg med 20 procent efter nyheten om varningarna. Kina möter USA:s halvledarbojkott genom att försöka bygga upp en oberoende halvledarindustri och Cambricon, som grundades 2016, har bland annat tidigare lyckats peta ut Nvidia-kretsar som plattform för förarassistanssystem.