Lyten: Skellefteå längre fram än vad som är känt

Ytterligare fyra produktionslinor i Skellefteå kommer snart att vara kvalificierade för kund, utöver den som redan är det. Det avslöjade amerikanska Lyten idag under en presskonferens om sitt förestående köp av Northvolttillgångar i Sverige och Tyskland.

Northvolts produktion i Skellefteå lades i malpåse i somras. Men enligt Lyten är den mer tekniskt mogen än vad som är allmänt känt.

Endast en 1,8 GW-lina är idag kvalificerad för leverans till en kund. Men enligt Lytens vd Dan Cook kommer fler snart att vara det.

Dan Cook

– Det är ett okänt faktum att ytterligare fyra är nära kvalificering.

Han slog fast att Lyten kommer att fortsätta att satsa på tillverkning av litiumjonceller – Norhvolts nuvarande kemi – i både Tyskland och Sverige, och att Lyten aktivt söker efter investerarare till detta.

Lyten har avstått från att skaffa sig en partner bland de etablerade litiumjontillverkarna. Enligt Dan Cook behöver de inte luta sig mot utländska partners. Istället pekade han på den stora kompetens som han anser finns i Skellefteå och hos dess kunder. Han pekade också på sin egen erfarenhet av att skala upp volymer inom fordonsindustrin.

– Jag vet redan nu hur jag ska få detta att fungera. Att skala upp kapacitet är inte nåt för den med svaga nerver – men det är möjligt. Vi kommer att berätta mer senare.

Han pekade på att Lyten har expertis med erfarenhet från gigafabriker – en av dem medverkade till sjösätta Teslas batteriproduktion i Reno i USA.

Som svar på frågan varför Lyten ska lyckas bättre än Northvolts tidigare ledning, har Dan Cook för nyhetsbyrån TT tidigare kritiserat Nortvolts strategi:

– De försökte göra väldigt många olika saker samtidigt, i stället för att fokusera på en specifik produkt och en specifik kund.

– Vi tror att om vi kan lyckas leverera en kvalitetsprodukt, till en kund, så kommer många av de tidigare kunderna att komma tillbaka.