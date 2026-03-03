Ericsson och Nokia i samarbete om optimeringsappar

Telekomjättarna Nokia och Ericsson har kommit överens om att samarbeta kring intelligent automation för radionätet, RAN. Företagens appar för olika typer av optimeringar, så kallade rAPP, ska gå att köra på respektive företags ”operativsystem”, SMO:er (Service Management and Orchestration).

Även om en av telekomleverantörerna ofta koras till vinnare när operatörerna upphandlar nya mobilnät köper de alltid utrustning från konkurrenterna också. Det gör uppgiften att styra och optimera näten komplex samtidigt som kraven från användarna hela tiden ökar och näten ständigt behöver optimeras för att inte upplevas som dåliga.

– En fullsatt stadion med 75 000 åskådare, då är det ungefär åtta tusen nätverksparametrar som ska ”tunas” ungefär 1 200 gånger per minut. Utan automation hade det krävts ungefär hundra personer för att göra det. Det är ändå innan det sitter personer med uppkopplade AR-glasögon som kräver tio gånger mer komplexitet och upplänk. Det blir väldigt tydligt för oss att det är omöjligt att hantera utan automation, sade Jenny Lindqvist som är chef för molntjänster och mjukvara på Ericsson inför MWC.

Ericsson och Nokia har nu kommit överens om att samarbeta om apparna som gör detta, de så kallade rAPP.

Framöver ska appar från Nokia kunna köras på Ericssons ”operativsystem” och vice versa. Ericsson kallar sitt för EIAP, Ericsson Intelligent Automation Platform medan Nokia pratar om MantaRay.

Pressmeddelandet från företagen beskriver det som att: