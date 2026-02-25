JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. STM: Lägg till nya Matter-produkter med NFC
Guidelines for contributing Technical Papers: download PDF

STM: Lägg till nya Matter-produkter med NFC

För att på ett säkert sätt lägga till en ny termostat, kamera, larm eller annan enhet i ett Bluetoothnätverk, det som på engelska kallas commissioning, måste enheten kommunicera med en gateway för att bland annat utbyta kryptonycklar.


Ladda ner artikeln här (länk, pdf).
Fler tekniska rapporter finns på etn.se/expert

I Mattersystem använder de flesta produkter en QR-kod eller ett lösenord som användaren får ange i sin mobil eller surfplatta som i sin tur kommunicerar med produkten via Bluetooth LE. Koden verifieras, behörigheter kontrolleras, det installeras ett certifikat i enheten och sedan delas anslutningsinformation så att den kan koppla upp sig mot gatewayen.

Även om processen oftast fungerar väl är den inte utan problem. Det främsta är att det kan vara opraktiskt att använda en QR-kod eller, mer sällan, ett lösenord. Att använda BLE för att ansluta nya enheter är dessutom omöjligt när den inte är ansluten till strömmatningen. Det gäller exempelvis för strömbrytare som är installerade i en väggdosa eller en videokamera monterad i taket.

Det kan också vara omöjligt vid anslutning av många enheter i en smart byggnad, till exempel när elnätet ännu inte är på plats.

För att lösa begränsningarna med QR-koder och lösenord har Matter-protokollet från början haft stöd för NFC-baserad onboarding. Varje större ny version innehåller uppdateringar som gör den ännu mer praktisk. I grunden kompenserar en NFC-lösning för nackdelarna med QR-koder och lösenord eftersom koden lagras i NFC-taggens minne.

Det innebär också att användaren slipper titta på baksidan av en enhet för att läsa en liten sifferkod – att nudda den med en mobil är betydligt smidigare.

En enhet kan till och med använda ett dynamiskt lösenord tack vare möjligheterna med NFC vilket ger ännu högre säkerhet.

Upp till Matter 1.5 kunde NFC endast användas för att ansluta en känd enhet, det krävdes fortfarande kommunikation via Bluetooth LE för att ta en ny enhet i drift. BLE användes då för att utbyta krypteringsnycklar och genomföra de handskakningar som krävs för att ansluta till ett Thread- eller Wi-Fi-nätverk. Fram till nyligen var NFC alltså bara en ersättning för QR-koder, vilket gjorde att användarna fortfarande stötte på problem, bland annat kopplade till strömförsörjningen. Som nämnt innebär installation av armaturer i en byggnad under uppförande att det ofta saknas elektricitet, och smarta ljuskällor har inga batterier. Det är därför utvecklarna bakom Matter har sökt efter ett alternativ.

År 2021 inledde CSA, branschorganisationen som förvaltar Matter, ett samarbete med NFC Forum för att förbättra användarupplevelsen när man ansluter nya enheter och för att bevisa innehav. Det är därför rimligt att förvänta sig att NFC-baserade uppkopplingar av nya enheter blir vanligare i takt med att konsortiet bakom Matter utforskar ”tap to commission” och andra sätt att göra processen enklare och mer intuitiv. Det fransk-italienska halvledarbolaget ST Microelectronics, som är medlem i CSA, har aktivt bidragit till att forma protokollet för att nå detta mål. Möjligheten att ansluta nya enheter genom att bara nudda enheten skapar en användarupplevelse som är snabb, enkel, intuitiv och mycket stabil. Det finns betydligt färre oförutsägbara variabler som kan störa processen, vilket förklarar varför branschen har stora förhoppningar på ”tap-to-commission”.

ST:s ST25DA-C är en NFC-tagg med tillräcklig beräkningskapacitet för att stödja Matter-processen för driftsättning, inklusive avancerade kryptografiska operationer. Det innebär också att den kan lagra mer än bara en kod – exempelvis certifikat och nycklar. När en mobil hålls mot ST25DA-C initierar taggen den kryptografiska verifieringsprocessen med hjälp av enbart den elektriska ström som genereras av den kontaktlösa tekniken. När interaktionen mellan ST25DA-C och mobilapplikationen är klar är produkten konfigurerad med nätverksuppgifter och redo att anslutas till det operativa nätverket när huvudströmmen slås på.

ST:s ST25DA-C är den första säkra NFC-kretsen som kan göra driftsättning (commissioning) över NTL (NFC Transport Layer), enligt den nyligen lanserade standarden Matter 1.5.

Intressant nog är beräkningskapaciteten i ST25DA-C så pass hög att ytterligare säkra funktioner kan implementeras som säker lagring, säker kanal, digital signatur och potentiellt fler i framtiden. Ett mindre känt faktum är att ST25DA-C är certifierad enligt Common Criteria EAL6+, en av de högsta säkerhetsnivåerna för den här typen av produkt, vilket gör den till en av de säkraste följeslagarna till styrkretsen.

En annan fördel med en så robust lösning är att vi nu inleder valideringsprocessen för SESIP nivå 3 och räknar med att få certifieringen inom kort. Även om Matter inte kräver detta har vi valt att investera i det för att kunna ge starkare säkerhetsgarantier.

Samtidigt är den nya kretsen fortfarande tillräckligt liten (2×3 mm, ultratunn DFN8-kapsel) för att få plats i små IoT-system. För att minimera ytbehovet levereras denna NFC-komponent av typ 4 med en inställningskondensator på 78 pF, vilket möjliggör användning av en starkt integrerad antenn, samtidigt som den fungerar väl med de flesta smarttelefoner och andra mobila enheter. Därmed kan den totala lösningen integreras i exempelvis glödlampor, brandvarnare och andra smarta enheter med mycket begränsat utrymme.

Dessutom tillhandahåller ST referensdesigner, utvecklingskort och exempeltilllämpningar för att underlätta integration i slutprodukter, korta tiden till marknad och göra Matter NFC Commissioning mer tillgängligt.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

AI i allt Ericsson lanserar
27 feb 2026 10:28 - Per Henricsson

De nya radioprodukter och den mjukvara som Ericsson visar upp på MWC i Barcelona nästa vecka är ”AI-redo” vilket ska ge bättre prestanda i upplänken, sänka kostnaderna för operatörerna och öka energieffektiviteten. En viktig komponent är företagets asicar som kompletterats med neuronkärnor för att effektivare kunna köra inferenser långt ut i nätet.

NyheterLäs mer...
Moouser: Smarta hem på användarnas villkor med Home Assistant
27 feb 2026 09:45 - Mark Patrick, Mouser Electronics
Moouser: Smarta hem på användarnas villkor med Home Assistant

Marknaden för smarta hem har formats av proprietära ekosystem som Amazon Alexa, Google Home och Apple Homekit. Även om dessa varit framgångsrika, är de ofta begränsade av leverantörslåsning och interoperabilitet – faktorer som gör dem mindre lämpliga för användare som söker mer avancerade eller unika installationer.

Technical PapersLäs mer...
REPORTAGE: Drönare kan gömma sig bakom grafen
27 feb 2026 11:25 - Jan Tångring
REPORTAGE: Drönare kan gömma sig bakom grafen

Det går att dölja sig för ­radar med hjälp av grafen. Det har Linköpings­företaget Grafren upptäckt och lägger nu merparten av sin tid på marknadsföring av stealthteknik. Alla de stora försvarsföretagen sägs vara intresserade.

REPORTAGELäs mer...
Europeiska mönsterkort fortsätter att tappa mark
26 feb 2026 13:51 - Per Henricsson
Europeiska mönsterkort fortsätter att tappa mark

Borde vi fira att de europeiska mönsterkortstillverkarna växte med 2,4 procent i fjol? Det frågar sig Dieter Weiss retoriskt. Han är en av författarna till den årliga rapporten från Data4PCB om Europas mönsterkortsindustri. Som jämförelse växte den globala marknaden med 11 procent i fjol.

NyheterLäs mer...
Nominera din kvinnliga förebild
26 feb 2026 11:26 - Per Henricsson
Nominera din kvinnliga förebild

År 2023 utsågs Helene Winberg, vd på kontraktstillverkaren Frontside, till Årets kvinnliga förebild. 2024 blev det Svensk Elektroniks ordförande Sofia Persson Björk. I fjol gick priset till Susanna Holmstrand som arbetar som inköpare av elektronikkomponenter på Volvo Cars. Nu har du chansen att kora din favorit till priset, som delas ut på Elektronikmässan i april.

NyheterLäs mer...
Umeå: Kraftvärmeverk ska styras av ansvarsfull AI
26 feb 2026 11:09 - Umeå universitet / Elektroniktidningen
Umeå: Kraftvärmeverk ska styras av ansvarsfull AI

Umeå universitet och Umeå Energi utvecklar ett AI-baserat beslutsstödsystem för Dåva kraftvärmeverk i Umeå. Det ska stärka tillförlitligheten men samtidigt uppfylla EU:s strikta krav på hur AI får användas.

NyheterLäs mer...
Induo: IoT-data som bevis i brottsutredningar
26 feb 2026 10:39 - Ulf Seijmer, Induo och AKKR8
Induo: IoT-data som bevis i brottsutredningar

Under de senaste tio–femton åren har våra byggnader fått en puls. Sensorer, loggar och styrsystem producerar en ständig ström av data som beskriver vad som faktiskt sker. Den här utvecklingen har gjort fastighets­automation till en allt viktigare källa för forensiskt arbete.

Technical PapersLäs mer...
Claude hittade andras buggar – missade sin egen
26 feb 2026 09:16 - Jan Tångring
Claude hittade andras buggar – missade sin egen

Ett cybersäkerhetsföretag har hittat ett säkerhetshål i amerikanska AI-bolaget Anthropics AI-baserade utvecklingsmiljö Claude. Det är lite pinsamt eftersom Claude har egna verktyg som söker efter sårbarheter i kod — varför hittade Claude inte sin egen sårbarhet?

NyheterLäs mer...
Tesla får miljardböter för dödsolycka under självkörning
25 feb 2026 16:50 - Jan Tångring

Tesla döms till 2,2 miljarder kronor i skadestånd för vad juryn ansåg vara Teslas del av skulden för en dödsolycka i Florida  år 2019. Föraren använde Teslas självkörning vid olyckan.

NyheterLäs mer...
STM: Lägg till nya Matter-produkter med NFC
25 feb 2026 10:35 - Tania Guidet, ST Microelectronics
STM: Lägg till nya Matter-produkter med NFC

För att på ett säkert sätt lägga till en ny termostat, kamera, larm eller annan enhet i ett Bluetoothnätverk, det som på engelska kallas commissioning, måste enheten kommunicera med en gateway för att bland annat utbyta kryptonycklar.

Technical PapersLäs mer...
En förmiddag om batterimedveten design
25 feb 2026 09:20 - Per Henricsson
En förmiddag om batterimedveten design

Att säkerställa lång drifttid är en av de största utmaningarna vid utveckling av batteridrivna inbyggda system och IoT-produkter. Förmiddagen den 23 mars arrangerar Smartare Elektroniksystem en workshop i Stockholm där du lära dig hur batterimedveten design kan bidra till längre livstid, bättre designbeslut och smidigare hantering av IoT-system i drift.

NyheterLäs mer...
Nu byggs Elevenes första cellfabrik
25 feb 2026 06:53 - Jan Tångring
Nu byggs Elevenes första cellfabrik

Caterpillar och BST har deltagit i en B-finansering av serbiska Elevens 1 GWh-battericellfabrik. Innan februari är över inleds bygget  i Subotica, Serbien. 

NyheterLäs mer...
Elektrisk ”vadkramare” förhindrar blodproppar
24 feb 2026 13:29 - Per Henricsson
Elektrisk ”vadkramare” förhindrar blodproppar

Risken för blodpropp är kraftigt förhöjd hos personer som måste gipsa underbenet. Trots detta bygger dagens förebyggande behandling ofta på blodförtunnande läkemedel, vars effekt är omdiskuterad. 

REPORTAGELäs mer...
Låt AI söka sårbarheter i din kod
24 feb 2026 13:19 - Jan Tångring
Låt AI söka sårbarheter i din kod

Amerikanska Anthropics AI-baserade utvecklingsmiljö Claude Code har fått en ny inbyggd bott. Den söker efter sårbarheter i din kod.

ProduktLäs mer...
En heldag om kylning
24 feb 2026 09:09 - Per Henricsson
En heldag om kylning

Den 5 maj samlas expertisen inom kylning av elektronik – thermal management – för första gången i Göteborg. Precis som tidigare år i Stockholm blir det en heldag med föreläsningar och nätverkande.

NyheterLäs mer...
Finskt kvantbolag noteras i USA: Värderas till 16 miljarder
24 feb 2026 08:09 - Per Henricsson
Finskt kvantbolag noteras i USA: Värderas till 16 miljarder

Finska kvantdatorbolaget IQM vill noteras på Nasdaq-börsen i New York. Företaget går samman med ett skalbolag, en så kallad spac, till en värdering på 1,8 miljarder dollar. Noteringen gör IQM till det första europeiska kvantföretaget på börsen.

NyheterLäs mer...
Omtvistade finska batteriet tål snabbladdning
23 feb 2026 15:49 - Jan Tångring
Omtvistade finska batteriet tål snabbladdning

Battericellen V1 från finska uppstarten Donut Lab klarar snabbladdning och kan nå 80 procents laddningsnivå på fem minuter. Detta enligt det finska institutet VTT som redovisar det första av en serie tester på uppdrag av Donut Lab – som anklagats för att marknadsföra ett bluffbatteri.

NyheterLäs mer...
Elvägen tar in 22 miljoner kronor
23 feb 2026 15:39 - Per Henricsson
Elvägen tar in 22 miljoner kronor

Det Lundabaserade elvägsbolaget Elonroad har fyllt på kassan med 22 miljoner kronor samtidigt som fokus skiftat från vägar till hamnar, skriver nyhetssajten Impact Loop.

NyheterLäs mer...
1U med 3,5 kW som kan bytas under drift
23 feb 2026 13:25 - Per Henricsson
1U med 3,5 kW som kan bytas under drift

HFE3500-serien är en industriell och rackmonterad nätdel på 3 500 W i 1U-format från TDK-Lambda. Ett 19-tumsrack kan bestyckas med upp till fyra moduler och leverera totalt 13 300 W, alternativt konfigureras för redundans med hot-swap.

ProduktLäs mer...
Hårdkodad AI med galen prestanda
23 feb 2026 12:07 - Jan Tångring
Hårdkodad AI med galen prestanda

Nu finns en asic hårdkodad för en specifik LLM. Prestanda ska vara tio gånger bättre än du kan erhålla för samma LLM i dagens AI-datacenter. Det är första chipet från kanadensiska uppstarten Taalas.

ProduktLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)