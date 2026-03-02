Aliro: Din nyckel till alla dörrlås

Glöm nycklar och taggar, håll bara upp mobilen mot läsaren så öppnas dörren. Bakom den nya Aliro-standarden finns organisationen CSA, Connectivity Standards Alliance, som bland annat utvecklat Matter-standarden.

Apple, Google och Samsung har gjort tummen upp för Aliro, ett kommunikationsprotokoll och en autentiseringsstandard för dörrlås.

Det fungerar oberoende av om du ska in hemma, bor på hotell, kommer till jobbet eller är på andra ställen där dörrarna är låsta.

Aliro 1.0 fungerar utan internetuppkoppling och baseras på asymmetrisk kryptografi för säkra, integritetskyddade interaktioner mellan användarens enheter och läsare. Det fungerar med NFC för så kallad tap-to-access, Bluetooth Low Energy (BLE) för långdistanskommunikation samt BLE + Ultra-Wideband (UWB) för handsfree-autentisering.

CSA skriver i pressmeddelandet att global tillförlitlighet ska säkerställas via certifieringsprogram och testlabbar.

Över 220 företag är med i CSA, som är mest känt för Matter-standarden som gör det möjligt att blanda IoT-produkter från olika användare i det smarta hemmet.

Flera svenska företag är med, bland annat Ikea och Assa Abloy, men också globala jättar som Apple, Google och Samsung liksom halvledartillverkare som Infineon, ST Microelectronics, Nordic Semiconductor, NXP och Qorvo.