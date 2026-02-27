En vecka till största inbyggnadsmässan

Den 10 mars öppnar Embedded World i tyska Nürnberg, världens största mässa för inbyggda system. Elektroniktidningen kommer att vara på plats för att bevaka eventet.

I fjol lockade Embedded World 1200 utställare och 32 000 besökare från 80 länder trots den tyska flygplatspersonalens 24-timmarsstrejk dagen innan mässan öppnade. Strejken fick därmed ingen dramatisk effekt på besökarna som i de flesta fall hittade alternativa vägar till inbyggnadsmässan.

Medan andra mässor tappar attraktionskraft ligger Embedded World en bit över 30 000 besökare sedan 2018, undantaget pandemiåren.

Den tillhörande konferensen samlade 1 897 deltagare från 47 länder i fjol.

Elektroniktidningen är på plats alla tre dagarna. Vill du träffa oss eller tipsa om något