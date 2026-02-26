Nominera din kvinnliga förebild

År 2023 utsågs Helene Winberg, vd på kontraktstillverkaren Frontside, till Årets kvinnliga förebild. 2024 blev det Svensk Elektroniks ordförande Sofia Persson Björk. I fjol gick priset till Susanna Holmstrand som arbetar som inköpare av elektronikkomponenter på Volvo Cars. Nu har du chansen att kora din favorit till priset, som delas ut på Elektronikmässan i april.

Målet med priset är att uppmärksamma kvinnor i elektronikbranschen och priset delas ut på Elektronikmässan i Göteborg den 15–16 april.

Initiativtagare är Phoenix Contacts svenska kontor tillsammans med mässarrangören Easyfairs.

Här nominerar du din kandidat (länk).