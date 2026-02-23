1U med 3,5 kW som kan bytas under drift

HFE3500-serien är en industriell och rackmonterad nätdel på 3 500 W i 1U-format från TDK-Lambda. Ett 19-tumsrack kan bestyckas med upp till fyra moduler och leverera totalt 13 300 W, alternativt konfigureras för redundans med hot-swap.

Tack vare interna MOSFET:ar kopplade som en logisk OR-funktion och aktiv strömdelning kan moduler bytas under drift utan att lasten påverkas. Upp till tolv HFE3500-enheter, motsvarande tre rack, kan parallellkopplas för högre effekt eller ökad redundans. Typiska tillämpningar är fabriksautomation, automatiska testsystem, additiv tillverkning, industriella tryckprocesser, radiosändare, basstationer och servrar.

Serien finns i 24 V- och 48 V-versioner med justerbara utspänningar på 24,0–27,6 V respektive 48,0–55,2 V. Kommunikation sker via ett isolerat PMBus-gränssnitt (I2C). Standardfunktioner är felindikering för AC, DC-signal, fjärrjustering av utspänning, fjärrstyrd av/på samt en hjälputgång på 5 V eller 12 V. Som tillval finns dubbla AC-säkringar.

Ingångsspänningen är 85–264 VAC. Vid inspänningar under 170 VAC derateras effekten till 2 016 W. Modulen är 107 x 40,1 x 330 mm medan racket är 444,5 x 43,7 x 428 mm.

Kylningen sker med två interna fläktar med variabel hastighet. Verkningsgraden anges till 94 procent vid 230 VAC och 92 procent vid 115 VAC.

Serien är certifierad enligt bland annat IEC/UL/CSA/EN 62368-1 och EN/UL 61010-1.