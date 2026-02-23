JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. 1U med 3,5 kW som kan bytas under drift

HFE3500-serien är en industriell och rackmonterad nätdel på 3 500 W i 1U-format från TDK-Lambda. Ett 19-tumsrack kan bestyckas med upp till fyra moduler och leverera totalt 13 300 W, alternativt konfigureras för redundans med hot-swap.

Tack vare interna MOSFET:ar kopplade som en logisk OR-funktion och aktiv strömdelning kan moduler bytas under drift utan att lasten påverkas. Upp till tolv HFE3500-enheter, motsvarande tre rack, kan parallellkopplas för högre effekt eller ökad redundans. Typiska tillämpningar är fabriksautomation, automatiska testsystem, additiv tillverkning, industriella tryckprocesser, radiosändare, basstationer och servrar.

Serien finns i 24 V- och 48 V-versioner med justerbara utspänningar på 24,0–27,6 V respektive 48,0–55,2 V. Kommunikation sker via ett isolerat PMBus-gränssnitt (I2C). Standardfunktioner är felindikering för AC, DC-signal, fjärrjustering av utspänning, fjärrstyrd av/på samt en hjälputgång på 5 V eller 12 V. Som tillval finns dubbla AC-säkringar.

Ingångsspänningen är 85–264 VAC. Vid inspänningar under 170 VAC derateras effekten till 2 016 W. Modulen är 107 x 40,1 x 330 mm medan racket är 444,5 x 43,7 x 428 mm.

Kylningen sker med två interna fläktar med variabel hastighet. Verkningsgraden anges till 94 procent vid 230 VAC och 92 procent vid 115 VAC.

Serien är certifierad enligt bland annat IEC/UL/CSA/EN 62368-1 och EN/UL 61010-1.

23 feb 2026 13:25 - Per Henricsson
HFE3500-serien är en industriell och rackmonterad nätdel på 3 500 W i 1U-format från TDK-Lambda. Ett 19-tumsrack kan bestyckas med upp till fyra moduler och leverera totalt 13 300 W, alternativt konfigureras för redundans med hot-swap.

Hårdkodad AI med galen prestanda
23 feb 2026 12:07 - Jan Tångring
Hårdkodad AI med galen prestanda

Nu finns en asic hårdkodad för en specifik LLM. Prestanda ska vara tio gånger bättre än du kan erhålla för samma LLM i dagens AI-datacenter. Det är första chipet från kanadensiska uppstarten Taalas.

Tyck till om den svenska halvledarstrategin
23 feb 2026 08:52 - Per Henricsson
Tyck till om den svenska halvledarstrategin

Arbetet med att ta fram en nationell halvledarstrategi är snart i mål men först vill författarna verifiera slutsatserna mot verkliga behov och perspektiv. Du har fram till fredag på dig att tycka till.

Sverige ska få en egen stor språkmodell
23 feb 2026 08:04 - Jan Tångring
Sverige ska få en egen stor språkmodell

Nu inleds utvecklingen av en stor språkmodell (LLM) för det svenska språket. Satsningen sker inom AI-forskningsprogrammet Wasp, som lägger 30 miljoner kronor på projektet.

AI-kritisk Linuxdistribution lämnar Github
20 feb 2026 14:04 - Jan Tångring
AI-kritisk Linuxdistribution lämnar Github

Utvecklarna bakom Linuxdistributionen Gentoo gillar inte hur kodforumet Github använder AI och flyttar sin kod till ett europeiskt alternativ – Codeberg.

Överväger fabrik i Tyskland
20 feb 2026 08:59 - Per Henricsson
Överväger fabrik i Tyskland

Den sydkoreanska halvledarjätten Samsung överväger en fabriksetablering i Tyskland, skriver taiwanesiska Digitimes. Om det handlar om logik eller minnen är inte känt.

Finsk teknik vill göra trådlös laddning enkel
20 feb 2026 08:37 - Veijo Ojanperä
Finsk teknik vill göra trådlös laddning enkel

Willo Technologies från Helsingfors har tagit in 2,9 miljoner euro i pre-seed-finansiering för att utveckla sin teknik för trådlös kraftöverföring. Enligt bolaget gör lösningen det möjligt att ladda enheter utan fysisk kontakt eller exakt positionering – även när enheten rör sig eller roterar.

AI ska ge snabbare chipdesign
20 feb 2026 08:39 - Per Henricsson
AI ska ge snabbare chipdesign

Det amerikanska uppstartsbolaget Ricursive Intelligence vill kraftigt korta tiden det tar att designa en asic med hjälp av självlärande AI. Bakom företaget finns två kvinnor som redan testat idéerna under sin anställning på Google.

Det ultrarena vattnet fyller på kassan
19 feb 2026 13:40 - Per Henricsson
Det ultrarena vattnet fyller på kassan

En halvledarfabrik kan ha uppemot 16 olika steg för att rena vattnet inklusive UV-ljus och nanofilter. Uppstartsbolaget NSS Water går i princip direkt från kranvatten till labbvatten. Nu fyller det värmländska företaget på kassan med 7,2 miljoner kronor.

Nya standarder: Hundsök vid läcka i ledningsnät
19 feb 2026 12:49 - SIS / Elektroniktidningen
Nya standarder: Hundsök vid läcka i ledningsnät

En svensk standard är snart på plats för att kvalitetssäkra och underlätta användandet av sökhundar för att  lokalisera läckor i ledningar för fjärrvärme, dricksvatten och gas.

19 feb 2026 12:20 - Jan Tångring
Tesla har forfarande ingen självkörande bil

Jan Tångring:
Tesla har forfarande ingen självkörande bil  

Nej, en bil börjar inte köra sig själv om man tar bort ratten. Tesla har inlett serieproduktion av en bil utan ratt, med sikte på självkörande taxibilar. Men den viktigaste komponenten saknas forfarande: självkörningen.

5G håller Windows 11 uppdaterat
19 feb 2026 12:07 - Per Henricsson
5G håller Windows 11 uppdaterat

Ericsson och Microsoft vill att datorer som används för anställda på företag ständigt ska vara uppkopplade, säkra och enkla att underhålla på distans. Verktygen är 5G och Windows 11.

Om det blir krig kan du ringa i alla mobilnät
19 feb 2026 11:49 - PTS / Elektroniktidningen
Om det blir krig kan du ringa i alla mobilnät

Sverige inför så kallad nationell roaming vid höjd beredskap. Det betyder att användare av mobiltjänster kommer att kunna nyttja andra operatörers nät.

Teslas första serieproducerade robotaxi
18 feb 2026 11:20 - Jan Tångring
Teslas första serieproducerade robotaxi

Det första serietillverkade exemplaret av Tesla Cybercab – en bil utan ratt och pedaler – har lämnat produktionslinan i Teslas fabrik i Austin, Texas. Ett stort problem är att dess självkörning fortfarande inte är tillräckligt säker.

Norrköpings PFAS-fria polymer fyller kassan med 70 miljoner kronor
18 feb 2026 09:46 - Per Henricsson
Norrköpings PFAS-fria polymer fyller kassan med 70 miljoner kronor

Uppstartsföretaget Westra Materials har beviljats 6,5 miljoner euro i finansiering från European Innovation Council, EIC Accelerator inom ramen för EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon Europe.

Patchar dina inbyggda system automatiskt
18 feb 2026 09:10 - Jan Tångring
Patchar dina inbyggda system automatiskt

Ett automatiskt flöde av säkerhetsuppdateringar för dina inbyggda system. Tjänsten heter Premium Software Security Service och levereras av konsulten Bytesnap och IoT-leverantören Digi International.

Ericsson startar forskningscenter i Yokohama
18 feb 2026 09:12 - Per Henricsson
Ericsson startar forskningscenter i Yokohama

Telekomjätten Ericsson har valt Yokohama som bas för sitt nya japanska forsknings- och utvecklingscenter, en satsning som företaget presenterade i maj 2025. Centret väntas starta verksamheten i april, med officiell invigning under första halvåret 2027.

Intel drar sig ur samarbetet med foundryt Tower
18 feb 2026 08:22 - Per Henricsson
Intel drar sig ur samarbetet med foundryt Tower

Långt ned i den senaste kvartalsrapporten från det israeliska foundryt Tower står det att Intel vill backa ur samarbetsavtalet från 2023 som gav Tower tillgång till en av Intels fabriker i New Mexico.

Samplar 7 bitar med 175 GHz
17 feb 2026 14:47 - Per Henricsson
Samplar 7 bitar med 175 GHz

En yta på endast 250×250 kvadratmikrometer, extremt låg energiförbrukning på 2,2 pJ per sample och en av de snabbaste samplingshastigheterna som rapporterats. Så presenterar forskningsinstitutet Imec sitt bidrag till konferensen ISSCC 2026.

Osram sätter standard för fordonsbelysning
17 feb 2026 13:28 - Jan Tångring
Osram sätter standard för fordonsbelysning

 Ams Osram vill göra en ISO-standard av sitt protokoll för belysning på fordon OSP, Open System Protocol. ISO inleder nu en process för att göra Osram till viljes.

