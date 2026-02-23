Tyck till om den svenska halvledarstrategin

Arbetet med att ta fram en nationell halvledarstrategi är snart i mål men först vill författarna verifiera slutsatserna mot verkliga behov och perspektiv. Du har fram till fredag på dig att tycka till.

Arbetet drivs med ett industriperspektiv och leds av Svensk Elektronik och Semicon Sweden i samverkan med FMV, Rise och Smartare Elektroniksystem. Under fjolåret arrangerades ett antal rundabordssamtal på några platser i landet för att få in synpunkter på strategin.

Nu vill författarna verifiera att fokus för strategin motsvarar verkliga behov hos svenska företag, universitet och organisationer.

Du behöver inte vara expert på halvledare för att svara. Enkäten fokuserar på era behov och prioriteringar snarare än tekniska detaljer.

Senast på fredag vill författarna ha dina svar.

Du hittar enkäten här.