Omtvistade finska batteriet tål snabbladdning

Battericellen V1 från finska uppstarten Donut Lab klarar snabbladdning och kan nå 80 procents laddningsnivå på fem minuter. Detta enligt det finska institutet VTT som redovisar det första av en serie tester på uppdrag av Donut Lab – som anklagats för att marknadsföra ett bluffbatteri.

I sin första rapport uttalar sig inte VTT om huruvida V1 faktiskt är den fantastiska solid cell som Donut hävdar att det är, utan gör mätningar enligt sitt uppdrag och refererar till V1 som ”det som kunden beskriver som en solid state-battericell”.

VTT testade laddprestandan. Resultaten låg i linje med bolagets förutsägelser. Testet gjordes på en enda cell.

V1 nådde 80 procents laddnivå på omkring fem minuter vid laddhastigheten 11C (286 ampere). VTT fastställde cellens nominella kapacitet till 26 amperetimmar. Efteråt kunde 98,4–99,6 procent av den tillförda kapaciteten tas ut.

Vid 5C-laddning (130 ampere) nåddes 80 procents laddnivå på cirka 9,5 minuter.

Maxtemperaturerna låg mellan 47 och 61,5 grader beroende på testuppställning.

Nästa testresultat väntas nästa måndag.

Donut Lab har mötts av skepsis från forskare och etablerade batteritillverkare som menar att uppgifterna om V1:s prestanda är för bra för att kunna vara sanna.