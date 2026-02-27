Lyten har köpt Northvolt

Efter månader av finansieringsutmaningar har amerikanska Lyten till slut genomfört sitt utlovade köp av resurser från svenska konkursade Northvolt. Cellfabriken ska inleda produktion så fort som möjligt och kommer även överraskande att få en ny granne – ett datacenter.

Celler ska enligt ett pressmeddelande från Lyten börja produceras redan under andra halvåret i år. Detta trots att Northvolt kämpade många månader utan att lyckas med att rampa upp volymerna, och till sist gick i konkurs med tömd kassa.

Förklaringen är att fabriken strax efter konkursen faktisk till slut blev redo för att börja rampa upp volymerna. Det har produktionsansvarige för Skellefteåfabriken, Matthias Arleth, tidigare hävdat, och återupprepar idag.

– I Skellefteå har vi visat att vi kan producera battericeller med jämn och hög kvalitet som möter kundernas behov.

– När affären nu är slutförd ser vi fram emot att återstarta produktionen och successivt skala upp i Sverige, en produktionslinje i taget

Minst 600 ska anställas under de närmaste tolv månaderna.

Fabriken ska tillverka Northvolts NMC-celler snarare än Lytens experimentella svavelmetallceller. Men de finns fortfarande i färdplanen och kommer att vidareutvecklas i det utvecklingslabb i Västerås som ingår i förvärvet.

Lyten har redan tidigare köpt Northvolts batteripackproduktion i Polen – och liksom tidigare kommer Northvoltceller att skickas dit för att ingå i batterilagerkomponenter.

Lyten försöker även köpa upp Northvolts tillgångar i Heide, Tyskland.

Batterilager en marknad som Lyten nu säger sig vilja satsa mer på.

Lyten anger värdet på Northvolts batteritillgångar i Sverige till 45 miljarder kronor.

Lyten tänker bjuda in andra industrier till samlokalisering i ett industriellt ”nav” på sina 160 hektar i Skellefteå. Lyten lockar med tillgången till el från vattenkraft.

Först in blir ett gigawattdatacenter som byggs av EQT:s amerikanska portföljbolag Edgeconnex som redan driver 80 datacenter globalt.

Lyten skriver i ett pressmeddelande att det avser att ”använda egna batterier och energilagringssystem i navets infrastruktur.”

Lyten grundades 2015. Företaget utvecklar litiumsvavelbatterier och 3D-grafenmaterial. Styrelsen består av amerikanska och europeiska ledamöter. Huvudkontoret i USA ligger i San Jose, och det europeiska huvudkontoret ligger i Luxemburg.

I San Jose tillverkar Lyten pilotvolymer av litiumsvavelbatterier för drönare, autonoma system och försvarstillämpningar.