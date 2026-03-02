JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Halvbrygga med GaN-drivare

Halvbrygga med GaN-drivare

Två 600 V GaN-switchar i ett halvbryggsutförande tillsammans med integrerade gatedrivare för både högspännings- och lågspänningssidorna samt en bootstrap-diod. Tanken från Infineon med de nya produkterna är att förenkla för alla som designar kraftelektronik.

Genom att minska antalet externa komponenter gör IGI60L1111B1M, -1414B1M, -2727B1M och -5050B1M i CoolGaN-familjen det enklare att designa mönsterkort vilket annars kan vara utmanande med GaN-komponenter som switchar med betydligt högre frekvenser än motsvarande komponenter i kisel.

Därmed går det att dra nytta av de stora fördelarna som galliumnitrid ger, det vill säga mindre switch- och ledningsförluster liksom mindre storlek, resonerar Infineon.

Modulerna är avsedda för motorstyrsystem med lägre effekter och switchade nätaggregat.

Det finns en PWM-ingång som fungerar med vanliga spänningsnivåer. Modulen drivs av en enda 12 V-matning till gate-driveren, medan ett snabbt underspänningsskydd bidrar till robust funktion vid uppstart och transienta matningsförlopp.

Produkterna kommer i en TFLGA-27-kapsel på 6×8 mm som i många fall kan klara sig utan kylfläns.

Taiwaneisk Risc V får neuronnätskompilator
02 mar 2026 11:36 - Jan Tångring
Taiwaneisk Risc V får neuronnätskompilator

Ingenjörsföretaget 10xEngineers har porterat sin ANN-kompilator Baltoro till Andes vassaste Risc V-kärna. Så nu kan du få effektiva implementeringar av både datorseende och LLM:er (stora språkmodeller).

Aliro: Din nyckel till alla dörrlås
02 mar 2026 11:25 - Per Henricsson
Aliro: Din nyckel till alla dörrlås

Glöm nycklar och taggar, håll bara upp mobilen mot läsaren så öppnas dörren. Bakom den nya Aliro-standarden finns organisationen CSA, Connectivity Standards Alliance, som bland annat utvecklat Matter-standarden.

Ericsson testar 6G i USA
02 mar 2026 08:43 - Per Henricsson
Ericsson testar 6G i USA

En stor språkmodell i molnet som styr robotar via en upp- och nedlänk på nytt spektrum på centimetervågsområdet. Ericsson kallar demonstrationen på sitt amerikanska huvudkontor i Plano, Texas, där även video skickades på länken, för det första riktiga 6G-testet som företaget genomfört.

En wifi för din gamla hifi
02 mar 2026 08:34 - Jan Tångring
En wifi för din gamla hifi

Som en Sonoshögtalare, inklusive multiroom, men den använder din existerande stereo. Tändsticksasken är svensk och började säljas i slutet av julhandeln efter två års utveckling. Vi pratar med vd för Atonemo, Leo Ballesteros.

Lyten har köpt Northvolt
27 feb 2026 15:40 - Jan Tångring
Lyten har köpt Northvolt

Efter månader av finansieringsutmaningar har amerikanska Lyten till slut genomfört sitt utlovade köp av resurser från svenska konkursade Northvolt. Cellfabriken ska inleda produktion så fort som möjligt och kommer även överraskande att få en ny granne – ett datacenter.

En vecka till största inbyggnadsmässan
27 feb 2026 15:02 - Per Henricsson
En vecka till största inbyggnadsmässan

Den 10 mars öppnar Embedded World i tyska Nürnberg, världens största mässa för inbyggda system. Elektroniktidningen kommer att vara på plats för att bevaka eventet.

AI i allt Ericsson lanserar
27 feb 2026 10:28 - Per Henricsson
AI i allt Ericsson lanserar

De nya radioprodukter och den mjukvara som Ericsson visar upp på MWC i Barcelona nästa vecka är ”AI-redo” vilket ska ge bättre prestanda i upplänken, sänka kostnaderna för operatörerna och öka energieffektiviteten. En viktig komponent är företagets asicar som kompletterats med neuronkärnor för att effektivare kunna köra inferenser långt ut i nätet.

Mouser: Smarta hem på användarnas villkor med Home Assistant
27 feb 2026 09:45 - Mark Patrick, Mouser Electronics
Mouser: Smarta hem på användarnas villkor med Home Assistant

Marknaden för smarta hem har formats av proprietära ekosystem som Amazon Alexa, Google Home och Apple Homekit. Även om dessa varit framgångsrika, är de ofta begränsade av leverantörslåsning och interoperabilitet – faktorer som gör dem mindre lämpliga för användare som söker mer avancerade eller unika installationer.

REPORTAGE: Drönare kan gömma sig bakom grafen
27 feb 2026 11:25 - Jan Tångring
REPORTAGE: Drönare kan gömma sig bakom grafen

Det går att dölja sig för ­radar med hjälp av grafen. Det har Linköpings­företaget Grafren upptäckt och lägger nu merparten av sin tid på marknadsföring av stealthteknik. Alla de stora försvarsföretagen sägs vara intresserade.

Europeiska mönsterkort fortsätter att tappa mark
26 feb 2026 13:51 - Per Henricsson
Europeiska mönsterkort fortsätter att tappa mark

Borde vi fira att de europeiska mönsterkortstillverkarna växte med 2,4 procent i fjol? Det frågar sig Dieter Weiss retoriskt. Han är en av författarna till den årliga rapporten från Data4PCB om Europas mönsterkortsindustri. Som jämförelse växte den globala marknaden med 11 procent i fjol.

Nominera din kvinnliga förebild
26 feb 2026 11:26 - Per Henricsson
Nominera din kvinnliga förebild

År 2023 utsågs Helene Winberg, vd på kontraktstillverkaren Frontside, till Årets kvinnliga förebild. 2024 blev det Svensk Elektroniks ordförande Sofia Persson Björk. I fjol gick priset till Susanna Holmstrand som arbetar som inköpare av elektronikkomponenter på Volvo Cars. Nu har du chansen att kora din favorit till priset, som delas ut på Elektronikmässan i april.

Umeå: Kraftvärmeverk ska styras av ansvarsfull AI
26 feb 2026 11:09 - Umeå universitet / Elektroniktidningen
Umeå: Kraftvärmeverk ska styras av ansvarsfull AI

Umeå universitet och Umeå Energi utvecklar ett AI-baserat beslutsstödsystem för Dåva kraftvärmeverk i Umeå. Det ska stärka tillförlitligheten men samtidigt uppfylla EU:s strikta krav på hur AI får användas.

Induo: IoT-data som bevis i brottsutredningar
26 feb 2026 10:39 - Ulf Seijmer, Induo och AKKR8
Induo: IoT-data som bevis i brottsutredningar

Under de senaste tio–femton åren har våra byggnader fått en puls. Sensorer, loggar och styrsystem producerar en ständig ström av data som beskriver vad som faktiskt sker. Den här utvecklingen har gjort fastighets­automation till en allt viktigare källa för forensiskt arbete.

Claude hittade andras buggar – missade sin egen
26 feb 2026 09:16 - Jan Tångring
Claude hittade andras buggar – missade sin egen

Ett cybersäkerhetsföretag har hittat ett säkerhetshål i amerikanska AI-bolaget Anthropics AI-baserade utvecklingsmiljö Claude. Det är lite pinsamt eftersom Claude har egna verktyg som söker efter sårbarheter i kod — varför hittade Claude inte sin egen sårbarhet?

Tesla får miljardböter för dödsolycka under självkörning
25 feb 2026 16:50 - Jan Tångring

Tesla döms till 2,2 miljarder kronor i skadestånd för vad juryn ansåg vara Teslas del av skulden för en dödsolycka i Florida  år 2019. Föraren använde Teslas självkörning vid olyckan.

STM: Lägg till nya Matter-produkter med NFC
25 feb 2026 10:35 - Tania Guidet, ST Microelectronics
STM: Lägg till nya Matter-produkter med NFC

För att på ett säkert sätt lägga till en ny termostat, kamera, larm eller annan enhet i ett Bluetoothnätverk, det som på engelska kallas commissioning, måste enheten kommunicera med en gateway för att bland annat utbyta kryptonycklar.

En förmiddag om batterimedveten design
25 feb 2026 09:20 - Per Henricsson
En förmiddag om batterimedveten design

Att säkerställa lång drifttid är en av de största utmaningarna vid utveckling av batteridrivna inbyggda system och IoT-produkter. Förmiddagen den 23 mars arrangerar Smartare Elektroniksystem en workshop i Stockholm där du lära dig hur batterimedveten design kan bidra till längre livstid, bättre designbeslut och smidigare hantering av IoT-system i drift.

Nu byggs Elevenes första cellfabrik
25 feb 2026 06:53 - Jan Tångring
Nu byggs Elevenes första cellfabrik

Caterpillar och BST har deltagit i en B-finansering av serbiska Elevens 1 GWh-battericellfabrik. Innan februari är över inleds bygget  i Subotica, Serbien. 

Elektrisk ”vadkramare” förhindrar blodproppar
24 feb 2026 13:29 - Per Henricsson
Elektrisk ”vadkramare” förhindrar blodproppar

Risken för blodpropp är kraftigt förhöjd hos personer som måste gipsa underbenet. Trots detta bygger dagens förebyggande behandling ofta på blodförtunnande läkemedel, vars effekt är omdiskuterad. 

