REPORTAGE: Drönare kan gömma sig bakom grafen

Det går att dölja sig för ­radar med hjälp av grafen. Det har Linköpings­företaget Grafren upptäckt och lägger nu merparten av sin tid på marknadsföring av stealthteknik. Alla de stora försvarsföretagen sägs vara intresserade.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.

Grafren har upptäckt att det kan använda grafen-nanomaterial för att tillverka kompositer som dämpar radarfrekvenser. Tekniken är patenterad och Grafren samtalar med ett tiotal av de största europeiska försvarstillverkarna.

Erik Khranovskyy

– Ett enda lager av det tyg som vi producerar kan absorbera minst 90 procent av infallande elektromagnetiska vågor vid de frekvenser som används av de viktigaste militära radarsystemen, berättar vd Erik Khranovskyy.

När Grafren gör sin beläggning överförs grafenets egenskaper till tyget. Det blir elektriskt och termiskt ledande, kemiskt beständigt, flamsäkert – och absorberande för elektromagnetiska vågor.

– Därmed har vi ett helt nytt stealth-paradigm. I stället för att lägga till ett extra lager stealthfärg – som är tjockt, tungt och erosivt – möjliggör vi kompositmaterial som i sig själva är stealth.

Under 2025 har Grafren haft ett projekt med Saab Aero­nautics. Det exakta innehållet i projektet är hemligt.

Erik Khranovskyy vill inte avslöja om de just nu arbetar med Försvarsmakten eller har projekt med några försvarsföretag.

Europeiska försvarsfonden beviljade under 2025 stöd för design av nästa generations obemannade samverkande stridsflygplanssystem (U-CCA) till ett projekt med Grafren och sju andra partners.

Flera drönartillverkare verifierar just nu Grafrens stealthkompositer utan att ens lova köpa, men för att vara kompatibla om stealth eventuellt kommer in i inköparnas kravbild – vilket Grafren inte bara håller tummarna för, utan även lobbar aktivt för.

– Vi berättar om teknikens potential för militären. Vår strategi är att de ska förstå, gilla och sedan börja kräva den av sina leveran-törer. Men det kommer att ta tid.

USA blev tidigt intresserat.

– Vi började med det innan Trump kom. Nu bromsar vi så gott vi kan. Vi vill inte ha vår ­stealth i en drönare som attackerar Grönland.

För kommersialiseringen har Grafren bjudit in en erfaren rådgivare inom försvars­affärer, Harald Åhagen.

Stealth har även civila tillämpningar.

– Till exempel har det varit mycket prat om vindkraftverk som stör radarsignaler. Vi skulle kunna föreslå en minimal ändring av bladets struktur med vårt material. Då minskar störningarna med 90 procent.

Har ni projekt med vindkraftverk?

– Nej. Att konstruera drönare tar tre månader. Att konstruera ett blad till ett vindkraftverk tar kanske tre år, fem år.

– Men vem vet? Om du skriver om det, kanske någon vill ge ett bidrag.

Fler militära tillämpningar Stealth är inte den första militära tillämpningen för Grafrens ledande tyg. Grafren har tagit fram kompositmaterial där tyget smälter is på vingar till drönare. Vad gäller kommersiellt flyg finns redan väletable-rade tekniker för avisning. Fordon kör fram till flygplanen och sprayar vätska på vingarna. Eller så används varmluft från motorer. Det vore svårt att bryta sig in på den marknaden. Men en stridsdrönares liv i fält ser annorlunda ut. Den kan hålla sig gömd i veckor för att sedan plötsligt vakna till liv för ett upp-drag. En programmerad strömpuls i ett par minuter vid start skulle kunna avisa -vingarna. Isen kan även smältas under flygresan – is kan bildas under vissa väderomständigheter. Produkten heter D-Ice och utgörs av en tunn och lätt tygbit av glasfiberbelagd grafen. Erik Khranovskyy betonar att vikt och form på vingen inte ändras. Tyget ”adderas” inte utan ersätter ett skikt av glasfiber som vingen redan har. TEKNIKEN ÄR VERIFIERAD i ett civilt Vinnovafinansierat projekt med GKN Aerospace och den produktifieras med en hemlig partner. Under 2026 gör Försvarsmakten ett testprojekt där D-Ice integreras i drönare. – Vi bygger en drönarvinge med inbyggd avisning. Vi testar den först i en iskammare och sedan i en prototyp av en flygande drö-nare. Resultatet blir Grafrens produkt. Ytterligare en tillämpning för uppvärmt grafenbelagt tyg är att skapa levande skenmål för att vilseleda fienden. Du kan sätta ihop tygbitar som animeras genom att du värmer upp tygbitarna växelvis. De skulle kunna anpassas intelligent efter just sådana IR-signaturer som drönare är programmerade att attackera. – Kanske en person, eller en del av ett fordon. Vi kan bryta drönarens Detect–Identify–Engage-algoritm med hjälp av vår egen AI. Vi kan ändra bilden – måla en hund, en kossa eller en blinkande julgran – och vilseleda deras AI. Här jobbar Grafren och Försvarsmakten under 2026 i ett projekt med ett annat företag som utvecklar drivelektronik och mjukvara. Kamouflagenät är ytterligare en tillämpning. Grafren har tillsammans med Saab Barracuda utvecklat en beläggning som minskar radarsynligheten. Den vinner i vikt mot dagens kamouflagenät med tiotals procent. Idén vilar medan partnern ägnar all sin tid åt att tillverka klassiska kamouflagenät. Men Khranovskyy tror att marknaden mognar. – Vi skulle absolut vilja produktifiera denna uppfinning med en svensk partner.