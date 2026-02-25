Nu byggs Elevenes första cellfabrik

Caterpillar och BST har deltagit i en B-finansering av serbiska Elevens 1 GWh-battericellfabrik. Innan februari är över inleds bygget i Subotica, Serbien.

Kapitalet ska användas för de inledande faserna av infrastruktur och utrustning.

Elevenes är ett europeiskt cellfabriksprojekt avknoppat 2019 från en tillverkare av aluminiumfolie – och med en produktionsteknik som lånar därifrån.

År 2023 fanns en pilotfabrik för LFP-celler på plats. Nu känner Elevenes sig redo för sin första volymfabrik. De första leveranserna väntas redan nästa år. Cellen beskrivs som en högpresterande prismatisk LFP-cell.

Elevenes hoppas på användning inom fordon och utrustning i industrier som gruv, bygg, järnväg och marin. Men även i elbilar, bussar och lastbilar. Och energilager.

Det nya fabriksområdet omfattar nära 25 000 kvadratmeter. Fabriken ska ge 350 arbetstillfällen.

Elektroniktidningen intervjuade grundaren och vd:n Nemanja Mikać år 2024.

I sin färdplan kallar Elevenes fabriken för en ”mega”-fabrik på 1000 MWh. Tre ”giga”-fabriker ska byggas mellan 2028 och 2033 med kapaciteter på 8 + 20 + 20 GWh. Den första av dem kanske hamnar i Polen, som visat intresse.