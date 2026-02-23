Sverige ska få en egen stor språkmodell

Nu inleds utvecklingen av en stor språkmodell (LLM) för det svenska språket. Satsningen sker inom AI-forskningsprogrammet Wasp, som lägger 30 miljoner kronor på projektet.

Syftet med en svensk LLM är att Sverige ska kunna hänga med i utvecklingen inom artificiell intelligens. Det säger ett pressmeddelande från Wallenbergstiftelsen.

Enligt stiftelsen krävs då en språkmodell förankrad i det svenska språkets strukturer och nyanser. Det sägs vara viktigt inte bara för forskning utan även för media, kultur, offentlig verksamhet och företag.

– En nationell angelägenhet, säger Wallenbergsstiftelsen verkställande ledamot Sara Mazur, tidigare forskningschef på Ericsson.

Projektet ska respektera upphovsrätt. De kommersiella AI-jättarna anklagas för att ha slukat allt content de lyckats komma över utan att grubbla mycket över upphovsrätt. Men i Sverige finns författare, bokförlag och nyhetsmedier med bland iniativtagarna. De ska bidra med träningsdata, det vill säga text.

– Målet är att skapa en modell som till fullo förstår den svenska kontexten – från myndighetsbeslut till skola, säger pressmeddelandet.

Texten kommer att ”spegla svenska värderingar och normer”.

Projektet presenterades under en pressträff med statsminister Ulf Kristersson, civilminister Erik Slottner och gymnasie- högskole- och forskningsminister Lotta Edholm.

Åtta svenska universitet är involverade.

Sifferkrossandet som krävs för att sortera ut korrelationerna i den svenska prosan kommer att utföras av superdatorn Berzelius vid Linköpings universitet, också den sedan tidigare finansierad av Wasp.