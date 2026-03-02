Ericsson testar 6G i USA

En stor språkmodell i molnet som styr robotar via en upp- och nedlänk på nytt spektrum på centimetervågsområdet. Ericsson kallar demonstrationen på sitt amerikanska huvudkontor i Plano, Texas, där även video skickades på länken, för det första riktiga 6G-testet som företaget genomfört.

Demonstrationen ska visa att Ericsson har centrala byggblock för 6G som är tillräckligt klara för att fungera tillsammans. Lösningen omfattar radiohårdvara, RAN Compute, mjukvarudefinierade luftgränssnitt och molnplattformar. Mjukvaran kan köras på flera typer av hårdvara, inklusive både CPU:er och GPU:er.

Att demonstrationen skedde i USA visar att Ericsson månar om relationen med Trumpadministrationen som insett att mobilkommunikation är en strategisk resurs som domineras av några få icke-amerikanska bolag.

Ericsson ger inga siffror för datatakter, fördröjningar eller andra tekniska parametrar under testet och 6G förväntas inte börja rullas ut förrän 2030.