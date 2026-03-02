En wifi för din gamla hifi

Som en Sonoshögtalare, inklusive multiroom, men den använder din existerande stereo. Tändsticksasken är svensk och började säljas i slutet av julhandeln efter två års utveckling. Vi pratar med vd för Atonemo, Leo Ballesteros.

Vad kul med en svensk ljudprodukt!

Leo Ballesteros

– Ja, eller hur? Det är väldigt kul att äntligen vara i mål, säger Leo Ballesteros.

Grundarna började arbeta med idén under studenttiden.

– Sedan gick vi full time för två år sedan när vi insåg att det fanns en jättestor marknad. Och vi hade äntligen fått på plats licenser med Spotify och Apple.

Produkten är ett Linuxkort på en processor från taiwanesiska Realtek. Via wifi kopplar den upp sig mot Spotify Connect, Apple Airplay eller Google Cast.

Har du två askar stöder de multiroom – ljudanläggningarna spelar upp ljudet synkroniserat.

Leo Ballesteros, Taoran Liu och Noah Constantinou

Elektroniktidningen är inledningsvis förvirrad över att reklamen säger att den styr ”högtalare”. Det heter tydligen så nuförtiden. Men den har alltså ingen effektförstärkare utan du kopplar den till en ljudanläggning med linje- eller Toslink-ingång.

Eller Auracast – när den Bluetooth-nymodig­heten till slut får stöd.

Varför inte vanlig Bluetooth som input?

– Bluetooth är bra för bärbart. Men vår grej är att du ska streama på WiFi. Du får bättre användarupplevelse. Du är alltid uppkopplat till alla dina högtalare utan att behöva gå in i Bluetooth-inställningar. Du kan ta ett samtal. Du kan kontrollera alla högtalare. Du kan spela flera högtalare i synk.

Atonemos ask säljs med vinkeln att du kan plugga in den i din gamla hifianläggning. Du ska inte behöva lämna din kära gamla stereo för att komma in streamingvärlden.

Och så finns förstås en hållbarhetsvinkel.

– Du kan använda gamla stärkare från 1970-talet eller en Marshall eller en Bang & Olufsen. Kombinera som du vill.

– Själva köper vi på Tradera. Då kan man få helt fantastiska högtalare. För inga pengar alls.

Vad är målgruppen?

– Vissa gillar smarta hem. Så de vill ha allting på Google Home eller Apple Home. Det stödjer vi. Andra har jättefina gamla ljudanläggningar med vinyl och så. Men ibland vill de spela streaming från mobilen.

Enligt Leo finns ett utbrett missnöje med dagens multiroom-högtalare.

– Det blev egentligen startskottet. Vi hörde alla våra vänner säga att de har det, men hatar det. Det buggar och är instabilt. Det finns en marknadsledare därute som alla har – men som alla är missnöjda med!

– Vi tänkte att du borde kunna använda vilka högtalare du vill. Jag vill inte gifta mig med Mar­shall eller Sonos för att jag skaffar en sån. Jag vill kunna välja mitt ljud helt fritt.

Så Atonemo separerade hjärna och ljud.

– När du köper en högtalare ska du inte behöva bry dig om vad den har för kompatibilitet. Utan du köper en högtalare för att du tycker att den låter bra. Och passar bra i ditt hem. Och så kan du lita på att vi sköter resten.

– De som är duktiga på att bygga högtalare vet inget om hur man bygger datorer. De ska fokusera på att bygga ljud. Och vi vet inte hur man bygger högtalare. Vilka element man ska ha. Det är inte vår grej.

En ljudanläggning kan leva i 70 år till skillnad från nätverksprotokollen som hela tiden släpps i nya versioner.

– Bra ljud håller för evigt. Men datorerna håller inte.

Asken kostar 1 100 kronor. Den har en tillhörande app med equalizer och en funktion för att gruppera högtalarna för multiroom-spelning. Programuppdateringar laddas hem automatiskt till appen och asken.

Din vanliga musikapp fungerar som fjärrkontroll för musikvalet när du är på samma wifi-nät.

– Så du kan glömma lite grand att du ens har den här produkten.

Partnergrundaren Noah ­Constantinou har examen i grafisk design och kommunikation. Leo Ballesteros är matematiker och filosof.

Finns det en elektroingenjör i teamet?

– Taoran Liu! Han började för drygt ett år sedan. Och byggde upp en bättre plattform. Vi hade bra idéer. Men hade inte riktigt bakgrunden i systemarkitektur.

Taoran Liu har en master i inbyggda system från KTH och är själv från Kina – därmed blev han en brygga till tillverkarna.

Han omdesignade kortet för att få bättre signalintegitet. Och han övervakade bytet till bättre tillverkare.

Hur ser konkurrens­situationen ut?

– Google har försökt. År 2017 släppte de något som heter Chromecast Audio. Den funkade bara med Googlecast men sålde jättebra.

Den ska gå att hitta begagnad – för tre gånger nypriset.

Idag finns i huvudsak en enda konkurrent, ett kinesiskt varumärke, Wiim. Wiim lanserade sina första produkter strax efter Ato­nemo började sin utveckling.

– De har helt okej produkter. Men vi kände att vi kunde göra det mycket bättre. Vi har matchat dem i pris. Vi har dragit upp features. Både med ljudkvalitet och stabilitet.

Atonemos ask dök upp i handeln i julas, online och i Sverige på bland annat Clas ­Ohlson. Internationellt marknadsför sig Atonemo i bland annat Storbritannien, ­Indien, Singapore, Taiwan och Tyskland.

Kontoret finns på Karlavägen i Stockholm. I källaren finns en liten verkstad som bygger prototyperna.

Det Leo Ballesteros kan berätta om framtiden för Atonemo är att en egen förstärkare är planerad.

Och att intelligens är en trend inom ljudteknik – inom konsumentelektronik över huvud taget – som Atonemo tycker är intressant.