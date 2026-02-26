Europeiska mönsterkort fortsätter att tappa mark

Borde vi fira att de europeiska mönsterkortstillverkarna växte med 2,4 procent i fjol? Det frågar sig Dieter Weiss retoriskt. Han är en av författarna till den årliga rapporten från Data4PCB om Europas mönsterkortsindustri. Som jämförelse växte den globala marknaden med 11 procent i fjol.

Trenden pekar fortsatt nedåt. Europas tillverkare av mönsterkort tappar andelar till sina konkurrenter i framförallt Asien. Under fjolåret försvann elva fabriker så att det vid årsskiftet fanns 168 företag kvar med 182 fabriker, skriver Data4PCB i ett inlägg på Linkedin.

2026 inleds dock med ett utropstecken, litauiska TLT-PCB ska köra igång sin splitternya fabrik i Vilnius. Enligt företaget är det första gången på två decennier som det byggs en helt ny mönsterkortsfabrik i Europa.

Studerar man vilka typer av mönsterkort som växer i Europa handlar det om rigid-flex och flexkort med flera ledarlager.

Tittar man istället på slutanvändarna syns en tydlig nedgång i fordonsindustrin, vilket var väntat. Även medicinsk elektronik minskar. Störst är fortfarande industrielektronik, som präglas av korta serier (high mix/low volume). Cirka 46 procent av mönsterkorten i detta segment tillverkas i Tyskland. Industrisegmentet växte med över 43 miljoner euro.

I absoluta tal är försvarselektronik den stora vinnaren 2025, med en ökning på 23 procent och mer än 50 miljoner euro. Flyg- och rymdelektronik, som på europeisk nivå särredovisas från försvar, ökade med 15 procent, motsvarande nära 23 miljoner euro.

Frankrike leder försvarselektronik med cirka 41 procent, följt av Storbritannien med drygt 28 procent. Flyg- och rymdelektronik domineras av Italien med 33,5 procent, följt av Frankrike och Belgien. Medicinsk elektronik är främst en marknad för schweiziska mönsterkortstillverkare, som tillsammans med Österrike står för över 70 procent av segmentet.

Tyskland har nu haft tre år i rad med fallande intäkter från mönsterkortstillverkning och har sedan 2022 tappat mer än 27 procent. Under samma period ökade Österrike och Schweiz sina intäkter med över 6 procent. Frankrike/Belgien växte med 32 procent mellan 2022 och 2025 och visar även stigande intäkt per anställd. Storbritannien ökade med nära 22 procent. Italien växte med 15 procent, men har fortfarande många små tillverkare och förlorade två företag förra året.