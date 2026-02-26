JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Europeiska mönsterkort fortsätter att tappa mark

Europeiska mönsterkort fortsätter att tappa mark

Borde vi fira att de europeiska mönsterkortstillverkarna växte med 2,4 procent i fjol? Det frågar sig Dieter Weiss retoriskt. Han är en av författarna till den årliga rapporten från Data4PCB om Europas mönsterkortsindustri. Som jämförelse växte den globala marknaden med 11 procent i fjol.

Trenden pekar fortsatt nedåt. Europas tillverkare av mönsterkort tappar andelar till sina konkurrenter i framförallt Asien. Under fjolåret försvann elva fabriker så att det vid årsskiftet fanns 168 företag kvar med 182 fabriker, skriver Data4PCB i ett inlägg på Linkedin.

2026 inleds dock med ett utropstecken, litauiska TLT-PCB ska köra igång sin splitternya fabrik i Vilnius. Enligt företaget är det första gången på två decennier som det byggs en helt ny mönsterkortsfabrik i Europa.

Studerar man vilka typer av mönsterkort som växer i Europa handlar det om rigid-flex och flexkort med flera ledarlager. 

Tittar man istället på slutanvändarna syns en tydlig nedgång i fordonsindustrin, vilket var väntat. Även medicinsk elektronik minskar. Störst är fortfarande industrielektronik, som präglas av korta serier (high mix/low volume). Cirka 46 procent av mönsterkorten i detta segment tillverkas i Tyskland. Industrisegmentet växte med över 43 miljoner euro.

I absoluta tal är försvarselektronik den stora vinnaren 2025, med en ökning på 23 procent och mer än 50 miljoner euro. Flyg- och rymdelektronik, som på europeisk nivå särredovisas från försvar, ökade med 15 procent, motsvarande nära 23 miljoner euro.

Frankrike leder försvarselektronik med cirka 41 procent, följt av Storbritannien med drygt 28 procent. Flyg- och rymdelektronik domineras av Italien med 33,5 procent, följt av Frankrike och Belgien. Medicinsk elektronik är främst en marknad för schweiziska mönsterkortstillverkare, som tillsammans med Österrike står för över 70 procent av segmentet.

Tyskland har nu haft tre år i rad med fallande intäkter från mönsterkortstillverkning och har sedan 2022 tappat mer än 27 procent. Under samma period ökade Österrike och Schweiz sina intäkter med över 6 procent. Frankrike/Belgien växte med 32 procent mellan 2022 och 2025 och visar även stigande intäkt per anställd. Storbritannien ökade med nära 22 procent. Italien växte med 15 procent, men har fortfarande många små tillverkare och förlorade två företag förra året.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Europeiska mönsterkort fortsätter att tappa mark
26 feb 2026 13:51 - Per Henricsson
Europeiska mönsterkort fortsätter att tappa mark

Borde vi fira att de europeiska mönsterkortstillverkarna växte med 2,4 procent i fjol? Det frågar sig Dieter Weiss retoriskt. Han är en av författarna till den årliga rapporten från Data4PCB om Europas mönsterkortsindustri. Som jämförelse växte den globala marknaden med 11 procent i fjol.

NyheterLäs mer...
Nominera din kvinnliga förebild
26 feb 2026 11:26 - Per Henricsson
Nominera din kvinnliga förebild

År 2023 utsågs Helene Winberg, vd på kontraktstillverkaren Frontside, till Årets kvinnliga förebild. 2024 blev det Svensk Elektroniks ordförande Sofia Persson Björk. I fjol gick priset till Susanna Holmstrand som arbetar som inköpare av elektronikkomponenter på Volvo Cars. Nu har du chansen att kora din favorit till priset, som delas ut på Elektronikmässan i april.

NyheterLäs mer...
Umeå: Kraftvärmeverk ska styras av ansvarsfull AI
26 feb 2026 11:09 - UMeå universitet / Elektroniktidningen
Umeå: Kraftvärmeverk ska styras av ansvarsfull AI

Umeå universitet och Umeå Energi utvecklar ett AI-baserat beslutsstödsystem för Dåva kraftvärmeverk i Umeå. Det ska stärka tillförlitligheten men samtidigt uppfylla EU:s strikta krav på hur AI får användas.

NyheterLäs mer...
Induo: IoT-data som bevis i brottsutredningar
26 feb 2026 10:39 - Ulf Seijmer, Induo och AKKR8
Induo: IoT-data som bevis i brottsutredningar

Under de senaste tio–femton åren har våra byggnader fått en puls. Sensorer, loggar och styrsystem producerar en ständig ström av data som beskriver vad som faktiskt sker. Den här utvecklingen har gjort fastighets­automation till en allt viktigare källa för forensiskt arbete.

Technical PapersLäs mer...
Claude hittade andras buggar – missade sin egen
26 feb 2026 09:16 - Jan Tångring
Claude hittade andras buggar – missade sin egen

Ett cybersäkerhetsföretag har hittat ett säkerhetshål i amerikanska AI-bolaget Anthropics AI-baserade utvecklingsmiljö Claude. Det är lite pinsamt eftersom Claude har egna verktyg som söker efter sårbarheter i kod — varför hittade Claude inte sin egen sårbarhet?

NyheterLäs mer...
Tesla får miljardböter för dödsolycka under självkörning
25 feb 2026 16:50 - Jan Tångring

Tesla döms till 2,2 miljarder kronor i skadestånd för vad juryn ansåg vara Teslas del av skulden för en dödsolycka i Florida  år 2019. Föraren använde Teslas självkörning vid olyckan.

NyheterLäs mer...
STM: Lägg till nya Matter-produkter med NFC
25 feb 2026 10:35 - Tania Guidet, ST Microelectronics
STM: Lägg till nya Matter-produkter med NFC

För att på ett säkert sätt lägga till en ny termostat, kamera, larm eller annan enhet i ett Bluetoothnätverk, det som på engelska kallas commissioning, måste enheten kommunicera med en gateway för att bland annat utbyta kryptonycklar.

Technical PapersLäs mer...
En förmiddag om batterimedveten design
25 feb 2026 09:20 - Per Henricsson
En förmiddag om batterimedveten design

Att säkerställa lång drifttid är en av de största utmaningarna vid utveckling av batteridrivna inbyggda system och IoT-produkter. Förmiddagen den 23 mars arrangerar Smartare Elektroniksystem en workshop i Stockholm där du lära dig hur batterimedveten design kan bidra till längre livstid, bättre designbeslut och smidigare hantering av IoT-system i drift.

NyheterLäs mer...
Nu byggs Elevenes första cellfabrik
25 feb 2026 06:53 - Jan Tångring
Nu byggs Elevenes första cellfabrik

Caterpillar och BST har deltagit i en B-finansering av serbiska Elevens 1 GWh-battericellfabrik. Innan februari är över inleds bygget  i Subotica, Serbien. 

NyheterLäs mer...
Elektrisk ”vadkramare” förhindrar blodproppar
24 feb 2026 13:29 - Per Henricsson
Elektrisk ”vadkramare” förhindrar blodproppar

Risken för blodpropp är kraftigt förhöjd hos personer som måste gipsa underbenet. Trots detta bygger dagens förebyggande behandling ofta på blodförtunnande läkemedel, vars effekt är omdiskuterad. 

REPORTAGELäs mer...
Låt AI söka sårbarheter i din kod
24 feb 2026 13:19 - Jan Tångring
Låt AI söka sårbarheter i din kod

Amerikanska Anthropics AI-baserade utvecklingsmiljö Claude Code har fått en ny inbyggd bott. Den söker efter sårbarheter i din kod.

ProduktLäs mer...
En heldag om kylning
24 feb 2026 09:09 - Per Henricsson
En heldag om kylning

Den 5 maj samlas expertisen inom kylning av elektronik – thermal management – för första gången i Göteborg. Precis som tidigare år i Stockholm blir det en heldag med föreläsningar och nätverkande.

NyheterLäs mer...
Finskt kvantbolag noteras i USA: Värderas till 16 miljarder
24 feb 2026 08:09 - Per Henricsson
Finskt kvantbolag noteras i USA: Värderas till 16 miljarder

Finska kvantdatorbolaget IQM vill noteras på Nasdaq-börsen i New York. Företaget går samman med ett skalbolag, en så kallad spac, till en värdering på 1,8 miljarder dollar. Noteringen gör IQM till det första europeiska kvantföretaget på börsen.

NyheterLäs mer...
Omtvistade finska batteriet tål snabbladdning
23 feb 2026 15:49 - Jan Tångring
Omtvistade finska batteriet tål snabbladdning

Battericellen V1 från finska uppstarten Donut Lab klarar snabbladdning och kan nå 80 procents laddningsnivå på fem minuter. Detta enligt det finska institutet VTT som redovisar det första av en serie tester på uppdrag av Donut Lab – som anklagats för att marknadsföra ett bluffbatteri.

NyheterLäs mer...
Elvägen tar in 22 miljoner kronor
23 feb 2026 15:39 - Per Henricsson
Elvägen tar in 22 miljoner kronor

Det Lundabaserade elvägsbolaget Elonroad har fyllt på kassan med 22 miljoner kronor samtidigt som fokus skiftat från vägar till hamnar, skriver nyhetssajten Impact Loop.

NyheterLäs mer...
1U med 3,5 kW som kan bytas under drift
23 feb 2026 13:25 - Per Henricsson
1U med 3,5 kW som kan bytas under drift

HFE3500-serien är en industriell och rackmonterad nätdel på 3 500 W i 1U-format från TDK-Lambda. Ett 19-tumsrack kan bestyckas med upp till fyra moduler och leverera totalt 13 300 W, alternativt konfigureras för redundans med hot-swap.

ProduktLäs mer...
Hårdkodad AI med galen prestanda
23 feb 2026 12:07 - Jan Tångring
Hårdkodad AI med galen prestanda

Nu finns en asic hårdkodad för en specifik LLM. Prestanda ska vara tio gånger bättre än du kan erhålla för samma LLM i dagens AI-datacenter. Det är första chipet från kanadensiska uppstarten Taalas.

ProduktLäs mer...
Tyck till om den svenska halvledarstrategin
23 feb 2026 08:52 - Per Henricsson
Tyck till om den svenska halvledarstrategin

Arbetet med att ta fram en nationell halvledarstrategi är snart i mål men först vill författarna verifiera slutsatserna mot verkliga behov och perspektiv. Du har fram till fredag på dig att tycka till.

NyheterLäs mer...
Sverige ska få en egen stor språkmodell
23 feb 2026 08:04 - Jan Tångring
Sverige ska få en egen stor språkmodell

Nu inleds utvecklingen av en stor språkmodell (LLM) för det svenska språket. Satsningen sker inom AI-forskningsprogrammet Wasp, som lägger 30 miljoner kronor på projektet.

NyheterLäs mer...
AI-kritisk Linuxdistribution lämnar Github
20 feb 2026 14:04 - Jan Tångring
AI-kritisk Linuxdistribution lämnar Github

Utvecklarna bakom Linuxdistributionen Gentoo gillar inte hur kodforumet Github använder AI och flyttar sin kod till ett europeiskt alternativ – Codeberg.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)