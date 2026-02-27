JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. AI i allt Ericsson lanserar

De nya radioprodukter och den mjukvara som Ericsson visar upp på MWC i Barcelona nästa vecka är ”AI-redo” vilket ska ge bättre prestanda i upplänken, sänka kostnaderna för operatörerna och öka energieffektiviteten. En viktig komponent är företagets asicar som kompletterats med neuronkärnor för att effektivare kunna köra inferenser långt ut i nätet.

– Hej nätet, på söndag är det derby på arenan i Småstaden så då behövs extra kapacitet så åskådarna kan dela sina videos. Skapa också en gräddfil för fotografer och en för funktionärer.

Så kan det tänkas låta inom en snar framtid när Ericssons rAPP-agenter finns ute hos operatörerna.

rAPP körs på molnjätten AWS infrastruktur och ska underlätta operatörernas arbete med att styra och optimera näten. Programmet baseras på generativ AI med ett muntligt gränssnitt så att operatörerna i princip ska kunna göra sina beställningar genom att ”prata” med nätet utan att använda specialkommandon.

– En fullsatt stadion med 75 000 åskådare, då är det ungefär åtta tusen nätverksparametrar som ska ”tunas” ungefär 1 200 gånger per minut. Utan automation hade det krävts ungefär hundra personer för att göra det. Det är ändå innan det sitter personer med uppkopplade AR-glasögon som kräver tio gånger mer komplexitet och upplänk. Det blir väldigt tydligt för oss att det är omöjligt att hantera utan automation, säger Jenny Lindqvist som är chef för molntjänster och mjukvara.

Ett annat sätt att se på möjligheterna med AI handlar om hur effektivt spektrum kan utnyttjas.

– Spektrum är ju en av de största utgifterna som våra kunder har, säger Per Narvinger som är chef för nätverksprodukterna.

Han tar upp Elon Musks köp av spektrum i USA för att stärka Starlink, en affär som gick på 17 miljarder dollar.

– Om man köper spektrum för de summorna är det klart att man vill se till att man får ut så mycket som möjligt av det spektrumet. Jag brukar hävda att spektrumeffektivitet är en av de mest optimerade funktionerna vi har i telekom, vi har optimerat den i 30 år. Sen gjorde vi en liten AI-modell och då kunde vi fortfarande få ut 10 procent mer. Det visar på potentialen i tekniken.

Ericsson lanserar tio radioenheter och fem antenner i Barcelona som alla innehåller den senaste generationen av företagets asicar kallade Ericsson Silicon. De är tillverkade i en 3 nm-process och baseras på en arkitektur kallad Many-Core. Styrkretskärnorna och signalprocessorerna har fått sällskap av NPU:er (Neural Processing Units) för att effektivare kunna köra inferenser långt ut i nätet.

– Genom att stoppa in neural network accelerators så får vi ut mycket mer kapacitet ur våra produkter då och kan få en bättre spektrumeffektivitet på sikt, säger Per Narvinger.

På MWC i Barcelona förra året lanserades ett samarbete kallat AI Ran Alliance, men det handlar om AI-kapacitet som finns lite längre bak i nätet, mellan radiodelen och kärndelen.

– Man diskuterar hur man kan använda AI och försöker gemensamt lära sig hur man kan använda AI på så effektivt sätt som möjligt, säger Magnus Frodigh som är forskningschef.

Tanken är att samma AI-kort ska nyttjas både för att optimera näten som för att köra nya tjänster som operatörerna kan erbjuda, liksom kundapplikationer. Dock har nätet prioritet.

Nvidia vill såklart gärna att det ska bli deras kretsar men det kan också vara AMD, Intel, Qualcomm eller någon annan.

Bland de nya radioenheterna som Ericsson släpper finns AIR 3286 med Massiv Mimo för FDD och AIR 3211 som klarar Massiv Mimo för både TDD och FDD. Radio 4891 och Radio 4458 förbättrar upplänken ytterligare vilket behövs för att AI- och AR-tillämpningar ska fungera som tänkt.

För nätkonsolidering och delning av RAN introduceras trippelbandsenheterna Radio 4488 och Radio 4464. Inom TDD Massive Mimo finns AIR 3267 med 600 MHz momentan bandbredd i en låda som bara väger 13 kg samt AIR 6492 med 480 W uteffekt och 256 antennelement.

Parallellt lanseras ny RAN-mjukvara med AI-baserade funktioner som höjer effektivitet och driftsäkerhet samtidigt som den ser till att fördröjningarna hålls korta så att AI- och AR-tillämpningar inte hackar.

Lösningarna omfattar AI-styrd lobstyrning, AI-baserad positionsbestämning utomhus samt en AI-modell för omedelbar täckningsprediktion, som kompletterar företagets AI-inbyggda länkadaption. För att stödja operatörernas behov av garanterad lägsta fördröjning och tillförlitlig upplänk introduceras även Latency Prioritized Scheduler och Low Latency Mobility, vilket kan ge upp till sju gånger snabbare svarstider och stabilare uppkoppling.

Dessutom lanseras fem antenner, både interleavad och passiva modeller, som enligt Ericsson förbättrar spektrumanvändning och förenklar sajtdesign.

27 feb 2026 10:28 - Per Henricsson

