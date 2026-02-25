Tesla får miljardböter för dödsolycka under självkörning

Tesla döms till 2,2 miljarder kronor i skadestånd för vad juryn ansåg vara Teslas del av skulden för en dödsolycka i Florida år 2019. Föraren använde Teslas självkörning vid olyckan.

Teslan körde i 100 km/h och föraren böjde sig ner för att plocka upp sin mobiltelefon från golvet. Då körde bilen in i en annan bil vilket dödade en person och skadade ytterligare en.

Manualen till förarstödsfunktionen Autopilot säger att föraren alltid måste vara beredd att ingripa i körningen. Men juryn ansåg att Tesla trots detta bar en tredjedel av ansvaret för olyckan.

Domaren godkänner utslaget som rimligt. Tesla väntas komma att överklaga.

Rättegången är viktig eftersom den handlar om den kanske viktigaste skillnaden mellan ”övervakad” och ”oövervakad” självkörning: vem som bär ansvaret när självkörningen inte fungerar.

Utfallet visar att det inte räcker som försvar för biltillverkaren att peka på att föraren använde funktionen felaktigt.

Enligt juryn var självkörningen designad på ett sådant sätt att den ledde till bristande föraruppmärksamhet.

Tesla har bland annat kritiserats för att använda orden ”autopilot” och ”Full Self-Driving” för att marknadsföra sin självkörning. Det anses kunna lura förare att lita för mycket på funktionen.

Tesla hävdade att olyckan orsakades av förarfel och en del av skadeståndet stred mot Floridas lagstiftning.

Dödsolyckan skedde i Florida 2019.

Tesla har tidigare motvilligt tagit bort beteckningen ”Autopilot” i Kalifornien och har bytt namn på FSD till ”Full Self-Driving (Supervised)”, på order av trafikmyndigheten DMV.

Teslas robotaxiflotta i Austin är inte autonom utan körs av personal som använder Teslas övervakade självkörning.

Flottan har trots förarstödet varit inblandad i 14 olyckor sedan lanseringen i juni. Det motsvarar en olycka per 92 000 kilometer – flera gånger högre frekvens än genomsnittet för mänskliga förare.