Elvägen tar in 22 miljoner kronor

Det Lundabaserade elvägsbolaget Elonroad har fyllt på kassan med 22 miljoner kronor samtidigt som fokus skiftat från vägar till hamnar, skriver nyhetssajten Impact Loop.

Elonroad grundades 2014 och har utvecklat en laddskena som kan ladda elfordon både under körning och när de står stilla. Företagets lösning finns i en version som läggs helt ovanpå asfalten och en som är nedsänkt och bygger mindre än 10 mm ovanpå vägbanan.

Fordonet laddas automatiskt via en avtagare som fälls ned under fordonet till en skena på marken.

Tekniken har testats på olika vägsträckor under årens lopp men på sistone har fokus ändrats till hamnar, och logistiken i dessa.

Bland annat har systemet testats för automatisk laddning i Oslo hamn. Containerhamnen i Long Beach, Kalifornien, har testat en 360 meter lång elväg samt fem stationära laddstationer.

Nu fyller företaget på kassan med 21,8 miljoner kronor, skriver Impact loop, pengar som ska användas för att bearbeta hamnar.