Finskt kvantbolag noteras i USA: Värderas till 16 miljarder

Finska kvantdatorbolaget IQM vill noteras på Nasdaq-börsen i New York. Företaget går samman med ett skalbolag, en så kallad spac, till en värdering på 1,8 miljarder dollar. Noteringen gör IQM till det första europeiska kvantföretaget på börsen.

Finska IQM Quantum Computers grundades 2018 och har satsat på en vertikal strategi med egen tillverkning av både chips och kompletta kvantdatorer. Företaget håller just nu på att bygga ut sitt renrum i Espoo för över 40 miljoner euro. Argumentet är att renrummet ska snabba på utveckling, tillverkning och testning av företagets kvantprocessorer samt montering av kompletta kvantdatorsystem.

IQM siktar på att nå feltolerant kvantberäkning till år 2030.

Företaget tog in 320 miljoner dollar i september 2025 till en värdering av en miljard dollar för att finansiera expansionen och nu vill företaget noteras i USA. Styrelserna i båda bolagen har sagt ja till sammanslagningen och inga av de nuvarande ägarna säljer aktier i samband med affären.