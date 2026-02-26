Umeå: Kraftvärmeverk ska styras av ansvarsfull AI

Umeå universitet och Umeå Energi utvecklar ett AI-baserat beslutsstödsystem för Dåva kraftvärmeverk i Umeå. Det ska stärka tillförlitligheten men samtidigt uppfylla EU:s strikta krav på hur AI får användas.

Forskarna studerar hur ett AI-baserat beslutsstöd kan användas för att förutse och förebygga pannläckage.

– Genom att tidigt upptäcka avvikelser får vi bättre möjlighet att agera, korta ner oplanerade stopp och säkra tillgänglighet och leverans av värme till Umeåborna, berättar Måns Kjellander, projektledare vid Umeå Energi.

– Att kunna förutse även små problem är viktigt, eftersom varje stopp innebär stora kostnader och påverkar tillgängligheten.

De AI-baserade metoderna utvecklas vid Institutionen för datavetenskap. De kan upptäcka avvikelser i komplexa system betydligt tidigare än idag.

Prediktion inom energiförsörjning är i sig inget nytt.

– Det som är nytt här är att kombinera det med artificiell intelligens och samtidigt bygga in pålitlighet och ansvar i tillämpningen. Det kan vara något som verkligen bryter ny mark i Sverige.

Dåva är en säkerhetskritisk anläggning, vilket innebär att alla AI-system automatiskt klassas som högrisk enligt AI-förordningen. Projektet måste säkerställa full efterlevnad av både nationell och europeisk lagstiftning.

Genom fokusgrupper, workshops och intervjuer med experter från Dåva kraftvärmeverk samlar forskarna nu in kunskap om anläggningens drift, processer och beslutsfattande.

På Institutionen för datavetenskap finns forskning inom AI, autonoma system, maskininlärning och robotik.