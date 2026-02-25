En förmiddag om batterimedveten design

Att säkerställa lång drifttid är en av de största utmaningarna vid utveckling av batteridrivna inbyggda system och IoT-produkter. Förmiddagen den 23 mars arrangerar Smartare Elektroniksystem en workshop i Stockholm där du lära dig hur batterimedveten design kan bidra till längre livstid, bättre designbeslut och smidigare hantering av IoT-system i drift.

Ofta optimeras både mjukvara och hårdvara för låg energiförbrukning – men energilagret i sig glöms ofta bort, trots att det är en avgörande del.

Workshopen ger även en introduktion till moderna energilagringslösningar för batteridrivna inbyggda system och IoT, både batterier, superkondensatorer och hybridlösningar.

Under dagen får du:

en överblick av viktiga laddnings- och urladdningsbeteenden hos batterier och superkondensatorer, och hur dessa samverkar med IoT-applikationer

insikt i batterimedveten applikationsdesign, inklusive metoder för batterimodellering och uppskattning av livslängd

kunskap om nya och kommande energilagringstekniker för IoT, samt tankar och råd kring val av teknik och hållbarhetsaspekter

Dessutom får du testa på att arbeta med Uppsala universitets UU-CoRe batteritestbädd – en forskningsinfrastruktur för mätning av energilager för IoT-applikationer. Du får möjlighet att samla in och analysera egna mätdata och studera hur olika tekniker beter sig under realistiska IoT-belastningar.

Mer information och kostnadsfri anmälan här (länk).