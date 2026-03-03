Konferens: Samhällsnyttan med IoT

Den 19 mars samlas makthavare och experter i Universitetshuset i Uppsala för diskutera digitalisering och samhällsnytta.

Det är innovationsprogrammet IoT Sverige som arrangerar sin slutkonferensen. IoT Sverige menar att det pågår en ”digital transformation” och att det är ”den största samhällsomvandlingen just nu”.

Under dagen presenteras resultat och erfarenheter från tolv års arbete med att utveckla uppkopplade lösningar för ett mer hållbart och inkluderande samhälle.

På konferensen presenteras konkreta exempel på hur tekniken gör skillnad i vardagen. Här är några teman som IoT Sverige tycker att media borde skriva om:

Digitalisering av vården – nyttan för patienter och vårdpersonal

Hur uppkopplade lösningar frigör tid för vårdpersonal och bidrar till tryggare och mer tillgänglig vård för patienterna.

Så kan ett mer uppkopplat samhälle skapa jämlikhet

Hur digitala tjänster och delad data kan skapa större delaktighet, bättre service och mer jämlika möjligheter.

Städer och byar har blivit smartare med hjälp av IoT och AI

Hur teknik och data kan användas för att minska miljöpåverkan, effektivisera samhällsresurser och stärka lokala samhällen.

Även utmaningar med den pågående digitala transformationen kommer att diskuteras.

Teknik kan skapa utanförskap

AI blir bara så bra som den data den tränas på

Digitalisering skapar stora möjligheter, men tekniken kan också bidra till ojämlikhet om den inte utvecklas och används medvetet.

Digitala tjänster riskerar att förstärka sociala skillnader om frågor om inkludering, jämställdhet och jämlikhet inte finns med från början.

Det finns även utmaningar:

Det är ofta svårt att införa nya digitala lösningar eftersom lagar och regler inte är anpassade för den snabba teknikutvecklingen.

Om du dyker upp kan du komma att stöta på:

Catrin Ditz, programchef IoT Sverige

Anna Eriksson, GD Myndigheten för digital förvaltning

Olle Bergdahl, digitaliseringschef Akademiska sjukhuset

Klas Palm, docent i teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik

Åsa Cajander, professor i människa-datorinteraktion, med intresse för digitalisering och arbetsmiljö

Tid och plats: Universitetshuset i Uppsala den 19 mars, kl. 09:00–17:00.

Klicka här för mer info.